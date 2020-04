Asma y alergias en tiempos del Covid-19

Las autoridades de salud han estipulado claramente a enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad como factores de riesgo para aquellas personas que las presenten y se contagien de Covid-19, sin embargo, no se considera a aquellas con asma y alergias dentro de este rango, destacó la doctora Rosario Canseco, alergóloga y pediatra.

En entrevista con el Sol de México, la especialista dijo que pide a sus pacientes cuidarse, porque se puede agravar su cuadro de asma. “Si esta enfermedad está presente, igual que la influenza, este virus podría agravar sus síntomas”.

Datos del INEGI señalan que en México hay 127 millones de habitantes y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), la tercera parte de la población presenta algún tipo de alergias; es decir 40 millones de personas.

Mientras que entre el 5 y 12 por ciento de la población tiene asma, según la farmacéutica Novartis.

La doctora Canseco explicó que la diferencia entre las personas con problemas broncorespitarios (asma) y alérgicas es que los “pacientes con asma son predispuestos, la mayoría traen una predisposición genética y una pérdida de la tolerancia a llamémoslos alergenos o proteínas ambientales… y se diferencia de otro tipo de asmas, hay asma por reflujo, por infecciones, por problemas de tipo medicamentoso y esas no son alérgicas".

“La diferencia con la alérgica es que son proteínas del ambiente que normalmente la gente las tolera como es el polvo, como son los pelos de los animales, hay otra donde la persona están apenas tocando la presencia de estos alergenos y empiezan a manifestar los síntomas respiratorios, esto es a lo que llamamos alergia, normalmente los alergenos están en el ambiente, pueden estar dentro de la casa, domiciliados, y pueden ser afuera de la casa que llamamos extramuros, entonces estos alergenos están frecuentemente ahí”.

Se le preguntó en qué momento los pacientes con estas enfermedades deben acudir al médico por Covid-19 para que su salud no se agrave y respondió: “Ya ellos conocen sus síntomas que son la tos, la dificultad respiratoria y que puede dar crisis aguda de asma, en la cual hay falta de aire, chiflido de pecho, pero la diferencia con una infección es que de inmediato se agudiza, hay otros síntomas que es la cefalea (dolor de cabeza intenso), la fiebre, y que la evolución hacia esta enfermedad es muy rápida, o sea, la afectación para tener problemas respiratorios es muy rápida.

“Yo creo que aquí la problemática no son los pacientes de asma que están bajo control, están bajo tratamiento, porque ya están bien identificados sus síntomas, yo creo que el problema es que ahorita no podemos atender a los pacientes que presentan un asma de reciente inicio y que están descontrolados, no saben que tienen asma y lo están confundiendo con el virus de la pandemia.

Entonces aquí es donde hay que diferenciar que la evolución de la infección del coronavirus es muy aguda, puede estar asintomático y de repente estar con tos, la dificultad respiratoria, la fiebre, incluso se hablan de síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, nausea, que pueden acompañar, pero este proceso es agudo, mientras que el otro es crónico, tiene una evolución muy rápida por coronavirus“.