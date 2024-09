Qué es la Clostridium Difficile, la bacteria que ha deteriorado la salud de André Marín

André Marín, comentarista deportivo que ha visto su salud deteriorada en los últimos años, ha presentado una recaída de la cual aún no hay más detalles. Desde 2019, el presentador de TUDN reveló en una entrevista que una bacteria le ha traído múltiples problemas, se trata de la Clostridium Difficile.

La Clostridium Difficile es una bacteria que puede causar fuertes diarreas y afecciones intestinales como la colitis, que puede llegar a ser fulminante. Ésta suele darse en internos de hospitales, incluso Gaceta UNAM detalla que hacia el 2012 del 8 por ciento al 25 por ciento de los pacientes hospitalizados padecían de una infección por C. difficile. No obstante, un reporte de 2015 reveló que este porcentaje subió al 42 por ciento.

¿Por qué los antibióticos facilitan una infección por C. difficile?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EU, las personas suelen infectarse con C. difficile cuando están tomando antibióticos. Debido a que éstos eliminan los gérmenes dañinos pero también a los gérmenes buenos que protegen su cuerpo contra las infecciones.

Cabe mencionar que el efecto de los antibióticos pueden durar hasta meses, por lo que, en caso de entrar en contacto con dicha bacteria, podría contraer una infección. Además, el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de EU explica que es más probable infectarse con C. difficile si se toman antibióticos durante más de una semana.

Los grupos más vulnerables ante esta enfermedad son los mayores de 60 años y pacientes inmunocomprometidos, es decir, aquellos con defensas inmunitarias débiles por enfermedades como el cáncer, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y diabetes descompensada, entre otras. Además de pacientes estén recibiendo un tratamiento con quimioterapia, quienes son aún más susceptibles de infectarse con C. difficile.

¿Cuáles son los síntomas de infección por C. difficile?

Diarrea (deposiciones sueltas y acuosas) o frecuente evacuación de las heces durante varios días

Fiebre

Dolor o sensibilidad del estómago

Pérdida de apetito

Náusea

Si cuenta con estos síntomas se le recomienda visitar a un especialista de la salud a la brevedad para analizar su caso y no desinformarse.

¿Se puede prevenir la infección por Clostridium difficile?

Hay costumbres de sanidad que le pueden prevenir una infección por C. difficile, como:

Lavarse bien las manos con agua y jabón después de usar el baño y antes de comer

Si tiene diarrea, limpie el baño antes de que alguien más lo use con la una lejía mezclada con agua u otro desinfectante para limpiar el asiento, la manija y la tapa del inodoro.

De acuerdo con Gaceta UNAM, en caso de contagiarse por C. difficile, el paciente debe ser hidratado para reponer los electrolitos perdidos por la diarrea, se le debe de retirar el antibiótico que esté tomando sin tomar ningún antidiarreico; finalmente, dependiendo qué tanto ha avanzado la enfermedad y su edad, un especialista de la salud le prescribirá un tratamiento.

Por ahora no se conoce el estado de salud de André Marín, lo único de lo que se tiene conocimiento es que requiere de "urgentemente" de donadores de sangre y plaquetas.

Anteriormente, en una entrevista para el canal de Javier Alarcón, André Marín explicó los problemas de salud que acarrea desde antes de la pandemia por COVID-19.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, explicó Marín.