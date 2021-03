Cofepris avala uso de medicamentos Bamlanivimab y Baricitinib para tratamiento de Covid-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mediante el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) dio su "opinión favorable" sobre los medicamentos Bamlanivimab y Baricitinib para el tratamiento de Covid-19.

En un comunicado, la Cofepris indicó que los medicamentos presentados por Eli Lilly y Compañía de México S.A. de C.V son viables para tener una autorización de uso de emergencia toda vez que cumplieron requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios al considerar un producto.

Sobre esta noticia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López mencionó que esta recomendación favorable se debe a que Cofepris trabaja con un modelo adaptado de la Agencia Europea de Medicamentos.

"Hemos definido estos mecanismos ágiles de evaluación que ya están en práctica. Remdesivir fue la primera experiencia de uso de esos mecanismos", complementó el funcionario al mencionar que éste farmaco se puede usar con Baricitinib.

El Comité de Moléculas Nuevas informa sobre los resultados de votación para la opinión de los medicamentos Bamlanivimab y Baricitinib.



¿Qué es el Comité de Moléculas Nuevas?

Es un órgano auxiliar de consulta y opinión previa a solicitudes relacionadas con medicamentos y demás insumos para la salud. Integrado por expertos y expertas en su campo, el CMN sesiona sobre nuevas moléculas propuestas y emite una opinión técnica relacionada a medicamentos que no existen en el mercado nacional, o que se pretenden utilizar en la investigación en salud para uso humano. El CMN no autoriza o rechaza moléculas; emite una opinión técnica favorable o no favorable basada en la evidencia presentada.

La optimización del CMN está basada en las mejores prácticas internacionales y contempla tres principios:

Priorización del enfoque: en qué orden se discuten las moléculas nuevas

Simplificación estructural: sesiones calendarizadas y virtuales

Transparencia y equidad: resultados de la opinión de expertos sin opacidad









