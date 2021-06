Cofepris avala vacuna de Pfizer contra Covid-19 en menores a partir de 12 años

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una opinión favorable para ampliar el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-Biontech a partir de los 12 años.

En un comunicado, el regulador sanitario informó que el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) y Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos (SEPB) sesionaron esta mañana para emitir una opinión técnica sobre la ampliación del grupo etario.

La molécula sometida a consideración de opinión fue la vacuna Pfizer-BioNTech COVID19; presentada por Pfizer S.A de C.V y recbió el avala favorable unánime por parte de expertas y expertos.

Comité de Moléculas Nuevas 🧬 emite opinión favorable para ampliar uso de emergencia de vacuna Pfizer-BioNTech a partir de los 12 años.



Se trata de la misma vacuna con la que las autoridades sanitarias han inmunizado a otro grupos de edad avanzada.

Sobre este tema., Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud precisó que si se concede esta autorización, las autoridades de Salud se prepararán para incluir a este grupo en el Plan Nacional de Vacunación contra #COVID19.

La Cofepris indicó que esta decisión forma parte del proceso de aprobación necesario para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, indispensable al considerar un producto.

Uno de cada cuatro mexicanos tuvo covid-19 en 2020

Al menos 25 % de la población en México, lo que representa alrededor de 31 millones de mexicanos, ya estuvo en contacto con el SARS-CoV-2 y generó anticuerpos, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut 2020) divulgados este viernes.

En conferencia de prensa, Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó que en la encuesta se midió "si la gente tenía anticuerpos específicos para SARS-COV2", a lo que uno de cada cuatro encuestados -de un universo de casi 9.500- salió positivo tras obtener muestras de sangre que después fueron procesadas en laboratorio.

La Ensanut 2020 -que visitó un total de 13 mil 910 hogares- se realizó entre agosto y noviembre de 2020, y aunque en diciembre se presentaron resultados preliminares, fue ahora que se dieron cifras definitivas.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Rivera reveló que del 25 % de personas que dieron positivo a la detección de anticuerpos 67.3% no reportó síntomas; el 11.3 % solo algunos y el 21.4% sí tuvo síntomas.

Respecto a la cascada de atención por covid-19, solo el 66.7 % de las personas que presentaron síntomas buscaron atención y 75. % de ellos fueron atendidos en servicios privados de salud.

Mientras que a nivel nacional, más de 73.4 % de la población reportó que no buscó atención para la covid-19 porque no era necesario o no era tan grave, 10.5 % por miedo a contagiarse y 7.8 % por el costo.

En tanto, de las personas que tuvieron una necesidad en salud, solo 34 % recibieron atención en servicios públicos.

México suma más de 2,4 millones de casos de coronavirus y casi 230 mil fallecidos por la covid-19, siendo el cuarto país del mundo por número absoluto de decesos.

