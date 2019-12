¡Chile, el elixir que podría darte más años de vida!

“Picante, pero sabroso” y además el chile bien podría ser un elixir para vivir más años, pues un estudio reciente indica que la capsaicina, la sustancia que le da el sabor picante a este ingrediente, reduce la mortalidad y las enfermedades cardiovasculares.

El estudio fue publicado por Journal of the American College of Cardiology y se observó a 22 mil ochocientas once personas en Italia durante el 2005 y el 2010, tomando indicadores sobre su dieta y la actividad física a la que estaban acostumbrados.

El estudio, dejando de lado la influencia de otros factores, concluyó que las personas que incluían comida picante en su dieta más de cuatro veces a la semana, redujeron el riesgo de muerte por cualquier causa un 23%, mientras que el riesgo de morir a causa de enfermedades cardiacas se redujo un 46% y un 61% el de muerte por infarto cerebral.

Este estudio se une a otros en los que también se han revelado efectos benéficos del chile para la salud, en los que se le atribuyen efectos antiinflamatorios, la segregación de endorfinas y en 2017 un estudio en China descubrió que hacía que aumentaran los niveles de colesterol “bueno en el cuerpo”.

Así que si eres un amante de la comida picante solo cuídate de la gastritis, porque con el chile le ayudas a tu cuerpo a vivir más años.