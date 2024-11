¿Cómo desintoxicarse de los dispositivos de manera efectiva?

Tan solo en Estados Unidos, más del 70 por ciento de los adultos están preocupados por cómo la tecnología afecta su salud mental y sus relaciones personales. Esta preocupación se ve reforzada por los medios de comunicación que señalan los hábitos poco saludables de las personas con las redes sociales y los teléfonos.

¿Pero qué se puede hacer al respecto? Existe una línea difusa entre el consumo digital saludable y el no saludable. Algunas personas sienten la necesidad de desconectarse por completo del mundo digital para comprender este límite. La idea de la desintoxicación digital está ganando popularidad. Esta práctica implica desconectarse intencionalmente de las tecnologías digitales en busca del equilibrio y el bienestar digital. Casi la mitad de los estadounidenses informan que están haciendo un esfuerzo consciente para alejarse regularmente de sus pantallas.

Pero, ¿es suficiente este intento? No es de extrañar que el 62 por ciento de los estadounidenses dijeron sentirse adictos a sus dispositivos y a internet. A pesar de los mejores esfuerzos de las personas por desconectarse y lograr un equilibrio, las investigaciones indican que las desintoxicaciones digitales a menudo no son suficientes.

El bienestar digital es subjetivo. Investigamos la tecnología y el comportamiento del consumidor. Nuestra investigación reciente estudió el viaje de desintoxicación digital, donde las personas se toman un descanso muy necesario del consumo digital, con el objetivo de descubrir qué apoya o sabotea a quienes buscan el bienestar digital. Nuestros hallazgos destacaron cuatro estrategias clave para mejorar el resultado de este viaje hacia el logro de un equilibrio digital más saludable: prácticas de reemplazo, vínculos sociales, atención plena y bienestar digital como un viaje.

Muchos recurren a sus dispositivos cuando están aburridos o estresados, como si fueran un chupón para adultos

Descubrimos que los sentimientos de abstinencia durante una desintoxicación digital son bastante comunes. Para muchos, tomar el teléfono y navegar por la red se ha convertido en un ritual tan grande que a menudo no se dan cuenta de que lo están haciendo. Muchos recurren a sus dispositivos cuando están aburridos o estresados, como si fueran un chupón para adultos. Como resultado, encontrar una alternativa para distraer la mente y ocupar las manos puede ser crucial durante una desintoxicación digital.

Fortalecer los vínculos sociales

El adulto promedio ahora pasa un 70 por ciento menos de tiempo con amigos que hace dos décadas. Por lo tanto, durante una desintoxicación digital es vital llenar tu copa de comunidad, ya sea a través de amistades existentes o creando otras nuevas. Recomendamos realizar una desintoxicación digital junto con otras personas, porque el miedo a perderse algo puede aparecer si tu amigo saca su teléfono durante una noche de fiesta.

Privilegiar en la atención plena

Como los adultos pasan aproximadamente el 90 por ciento de su tiempo en espacios interiores, romper la rutina y salir al aire libre puede ofrecer una perspectiva más holística sobre el bienestar personal y global. El yoga y la meditación son formas comunes en las que las personas desintoxicadas encontraron momentos para volverse más conscientes de sus propios pensamientos, lo que ayudó a fomentar comportamientos más intencionales.

Se recomienda realizar una desintoxicación digital junto con otras personas, porque el miedo a perderse algo puede aparecer si tu amigo saca su teléfono durante una noche de fiesta





Lamentablemente, una sola desintoxicación no es suficiente para curar el desequilibrio digital. En cambio, una desintoxicación exitosa suele dejar a las personas con una sensación de introspección y curiosidad. Los participantes de nuestra investigación compartieron que las recaídas son comunes, especialmente si no establecen y controlan objetivos constantes. Es importante destacar que sus necesidades cambian y evolucionan con el tiempo. En otras palabras, lo que funciona ahora puede no ser lo que necesite en el futuro.

El proceso de desintoxicación digital puede ser un desafío, pero muchas personas descubren que, al final, es gratificante. Sin embargo, las personas no somos máquinas, por lo que reconocer nuestros límites y encontrar formas de reconectarnos con nosotros mismos y con los demás durante una desintoxicación puede mejorar significativamente nuestro sentido de humanidad y nuestro bienestar digital.

* Las autoras son académicas del College of Charleston y de la Universidad de Alabama en Huntsville. Traducción de El Sol de México.