¿El envejecimiento es natural? Estudio planea aumentar la vida con medicamentos

Un estudio realizado en un laboratorio de Harvard ha demostrado que el envejecimiento de las personas puede ser retrasado y posiblemente revertido, así lo señala el genetista a cargo de la investigación, David Sinclar.

Para el científico, el envejecimiento no puede seguir siendo algo que consideremos como inevitable o natural, sino como una enfermedad que afecta el organismo, y como tal debe de ser tratado o curado, además señaló que con un cambio en nuestra perspectiva de la vejez, en un futuro la humanidad podrá aumentar la esperanza de vida.

El envejecimiento no es biológico

En una entrevista con la BBC, Sinclar señala que durante muchos años de investigación, las principales causas que provoca el envejecimiento en el ser humano es la perdida de información de nuestras células, siendo las que con el paso del tiempo pierden la capacidad de activarse y por consiguiente su función en el cuerpo.

Para el científico, no existe alguna ley biológica que diga que el cuerpo debe envejecer, y aunque no se tenga idea de como detener ese deterioro de los genes en el cuerpo, se ha descubierto que más del 80% de la salud de un ser humano depende más de la forma en la que vive, y no del ADN.

Hábitos como el comer alimentos de manera balanceada y con menos calorías, así como realizar ejercicio, se observó que ayudan a prevenir el deterioro de las funciones del cuerpo y estimulan las defensas contra enfermedades y el mismo envejecimiento.

El envejecimiento debe ser tratado como una enfermedad

Para el científico, el envejecimiento es una de es una las causas que provocan enfermedades degenerativas como el alzhéimer, la diabetes o enfermedades cardiacas.

Hace 200 años la velocidad máxima a la que podía viajar un humano era la velocidad de un caballo, hay tecnologías que podemos utilizar para superar nuestra biología. La tecnología resuelve problemas y nos hace mejores que antes

Para Sinclar, el envejecimiento tiene la misma función que una enfermedad, la cual en un futuro los médicos podrán recetar medicamentos que brinden a las personas muchos años más de vida, y se convertirá en una condición tratable.

Y aunque suene muy favorable, el científico reveló que la investigación ha ido a paso lento, pues reveló que el promedio de vida ha mejorado solamente dos años con la investigación, además de que los métodos utilizados aún no son probados en personas.

Uno de los estudios realizado en roedores con nervios ópticos dañados, revelaron que con la utilización de genes que funcionan para revertir la vejez, y se encuentran en medicamentos para el cáncer o la diabetes, restauraron la visión y rejuvenecieron los nervios ópticos.

Sinclar señaló que los dos años de estudios de seguridad en roedores han sido prometedores y reveló que pasaran a los primeros ensayos en humanos en los próximos dos o tres años para ver si en un primer paso, pueden curar la perdida de visión causada por la vejez.

El científico señaló que aunque los métodos no son seguros aún, en un futuro, con el apoyo de inversionistas, bucarán aumentar significativamente los años de vida, o si no, tratarla como cualquier enfermedad.