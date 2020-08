¿Cuál será el precio de la vacuna que producirán México y Argentina?

México y Argentina producirán para Latinoamérica la vacuna contra el Covid-19 llamada AZ1222, desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford y gracias a la participación de la Fundación Carlos Slim , la cual se encuentra actualmente en Fase 3.

Ante el anuncio, de inmediato saltó la duda: ¿Cuál será su precio?

De acuerdo con Sylvia Varela, directora general de AstraZeneca en nuestro país, el costo no excederá de los cuatro dólares por dosis.

“Para el precio se han establecido cadenas de suplido y de manufacturera en diferentes partes del mundo, esas cadenas de suplido tienen costos diferentes, dichosamente la cadena de suplido que se ha establecido en México y Argentina inicialmente nos está dando costos menores que en otros lugares de Europa”, explicó.

Dejó en claro que aún no tienen el precio final, “se está trabajando”, pero no debe exceder de los cuatro dólares

"No tenemos el costo final porque lo estamos trabajando, pero creemos que no va exceder los 4 dólares por dosis", subrayó.

En Argentina, el laboratorio mAbxience será el responsable de la producción de la sustancia activa de la vacuna, mientras el laboratorio mexicano Liomont completará el proceso de formulación y envasado.

La vacuna está en Fase 3 y se estima que en noviembre presentarán los resultados ante Cofepris para su evaluación y autorización.

Si los ensayos clínicos de Fase 3 son exitosos, la firma farmacéutica iniciará los envíos a América Latina en los primeros meses de 2021. El estimado de producción es de 150 a 250 millones de dosis.

¿Participarán mexicanos en las pruebas?

Sobre si participarán mexicanos en los ensayos clínicos, la directora general de AstraZeneca, Sylvia Varela, mencionó que esa posibilidad no está en este momento considerada.

"De momento no tenemos estudios clínicos establecidos en México; sin embargo, dependiendo del enrolamiento que se vaya dando, no descartamos que podamos traer estudios clínicos a México, pero en este momento no está en la mesa", refirió.

Explicó que en este momento la prioridad de los estudios clínicos de la fase 3 es velocidad, "hay 50 mil sujetos, 30 mil de esos sujetos en estudio fase 3 están en Estados Unidos, Sudáfrica, Inglaterra y Brasil".

