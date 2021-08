¿Debo usar cubrebocas si estoy vacunado? Respuestas pandémicas que necesitamos

A paso lento o acelerado, la vacunación contra el Covid-19 avanza en nuestro país. Algunas personas, sobre todo, los adultos mayores, comienzan a tener su esquema de vacunación completo y las dudas no han tardado en surgir: ¿Ya soy inmune al Covid-19?

Por eso en esta publicación resolveremos algunas de tus dudas postvacunación.

¿Es posible contagiarme del covid-19 si ya estoy vacunado?

La respuesta es sí. Ninguna de las vacunas actuales tiene una efectividad del 100 por ciento contra contagios del covid-19. Su función, en un principio, es aminorar la frecuencia de los casos graves y, en segundo plano, con contagios sintomáticos.

Sin embargo, de acuerdo con el New York Times, es probable que muchas de las infecciones postvacunación nunca se comuniquen porque las personas no presentan síntomas o tienen síntomas leves que terminan antes de que el paciente se preocupe por hacerse una prueba.

“Es posible que mucha gente con resequedad leve de garganta durante un par de días lo haya tenido, pero no lo sabemos. No es un fallo de la vacuna que estemos teniendo casos postvacunación”, dijo en entrevista con el NYT Asaf Bitton, director ejecutivo de Ariadne Labs en el Hospital Brigham de Mujeres y la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard en Boston.

¿La vacuna me protege contra la variante Delta?

Retomando la primicia de que ninguna vacuna protege al 100%, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que las vacunas existentes ofrenden una protección contra la variante Delta.

No obstante, Erin Bromage, inmunólogo comparativo y profesor de Biología en la Universidad de Massachusetts, Dartmouth, dijo que “las vacunas te dan esa protección extra que en condiciones normales no tendrías”, pero el riesgo se eleva cuando tiene contacto con una persona no vacuna y con una carga viral alta.

¿Cuándo debo usar mascarillas?

Las autoridades en México han exhortado a la población a que, pese a tener el esquema de vacunación completo, hagan el uso correcto de la mascarilla, en especial en espacios públicos.

Pese a ello, de acuerdo con el NYT, expertos epidemiólogos coinciden en que no es necesario ponerse cubrebocas al aire libre, siempre y cuando no se esté con una multitud y haya suficiente espacio para garantizar la sana distancia.

“Yo sugeriría usar cubrebocas en lugares cerrados con personas cuyo estado de vacunación se desconoce, en especial si habrá pocos metros de distancia entre ellas durante algún tiempo, o si vas a estar en el lugar durante un buen rato con esas personas”, dijo J. Alex Huffman, profesor adjunto de Química y Bioquímica en la Universidad de Denver para el medio estadounidense.

¿Puedo salir con amigos y familiares vacunados?

Por ahora se sabe que las personas completamente vacunadas tienen un riesgo bajo de contraer Covid-19 cuando pasan tiempo con personas que también ya están vacunadas.

Alex Huffman descartó el uso de la mascarilla en esta situación como una prioridad.

“Si estás en un lugar cerrado con un pequeño número de personas que sabes que están vacunadas, usar mascarilla no es una prioridad en mi lista de preocupaciones”.

No obstante, ello no implica que no se deban mantener el resto de las medidas sanitarias, pues en la teoría sí es posible que ocurra un contagio, debido a que las personas suelen acudir a lugares públicos y contraer el virus.

¿Estoy a salvo del Covid-19 en el transporte público si tengo la vacuna?

En México y en el mundo, la mayoría de trenes, autobuses y cualquier otro transporte colectivo suele ser considerados como lugares de alto riesgo de contagio de Covid-19, debido a que en él transitan muchas personas a los largo del día.

Por ello, los expertos recomiendan que en dichos lugares se siga haciendo uso del cubrebocas para reducir el riesgo, pues, a pesar de tener la protección de la vacuna, el la exposición viral aumenta cuanto más largo sea el viaje y más lleno vaya el transporte.