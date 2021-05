Detectan al menos 20 mil variantes de coronavirus

A nivel mundial han sido detectadas al menos 20 mil variantes del virus SARS-CoV-2 y la situación tiende a agravarse, pues entre más se propagan estas variantes, más mutaciones hay y el riesgo que se corre es que pueda haber una cepa que sea resistente tanto a las vacuna que actualmente son aplicadas así como a los tratamientos como los sueros de convaleciente que también habían dado cierto efecto.

Alfredo Herrera Estrella, director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), explicó que un factor importante de todo esto es que “mientras más permitamos la propagación del virus en la población, es más probable que haya el surgimiento de variantes”; por ello, incluso, señaló que una estrategia que habría sido eficaz y que no se hizo ni se está realizando para evitar la posible importación de variantes es poner controles es poner controles en las fronteras del país y aplicar pruebas a las personas que llegan a México.

“A la fecha se han detectado por lo menos 20 mil diferentes mutaciones de este virus, esto es algo raro porque es un virus relativamente pequeño, se supone que además tiene un sistema que le permite replicarse y el cual comete pocos errores y lo cual haría esperar que no se generen mutaciones en sus ácidos nucleicos y por lo tanto no se desarrollen variantes; sin embargo, la velocidad con que se propaga y la capacidad de infectar a algunos individuos ha permitido que se dé lugar a estas mutaciones y tenemos por lo menos ya 20 mil mutaciones en el genoma de este virus”, explicó Alfredo Herrera Estrella.

Actualmente en México se han detectado las variantes británica, dos brasileñas, la californiana, la sudafricana, una de Nueva York y la de la India; las que más se han propagado han sido la británica y la californiana, que tienen presencia en 22 y 25 estados del país, respectivamente.

Por ello, el director del Langebio comentó que es importante detectar a tiempo estas nuevas variantes y señaló que una estrategia efectiva es la secuenciación del genoma del virus SARS-CoV-2, algo que Estados Unidos ha entendido bien, pues el presidente Joe Biden destinó mil 700 millones de dólares sólo para rastrear a estas variantes.

Pero, ¿para qué sirve la secuenciación genómica? Alfredo Herrera Estrella explicó que con ello se permite determinar la rapidez con la que evoluciona el virus, a medida que se propaga entre la población. Toda esta información permite a los servidores públicos determinar la probabilidad de que el virus escape a los ensayos de detección de PCR y la protección de la vacuna.

Aunado a ello, conocer el genoma viral es esencial para comprender la efectividad del tratamiento, desde el uso de moléculas con blanco en propiedades virales específicas hasta vacunas.

“Se requiere vigilancia basada en secuenciación para comprender adecuadamente la mecánica detrás de la infección, ya que la infección por SARS-CoV-19 puede variar de asintomática a fatal, por eso la aparición de nuevas variantes debe detectarse lo antes posible”.

Los riesgos de las nuevas variantes

Alfredo Herrera Estrella explicó que hay varios riesgos que surgen por la presencia de nuevas variantes del coronavirus. Por ejemplo, que haya virus más transmisibles, que sea más virulento y genere una infección más severa.

“Ya hay algunos casos que parece haber indicios de que hay infecciones más severas o como hemos visto en algunos países, en Sudamérica, sobre todo, que causan síntomas importantes en gente joven e incluso niños”.

Otro riesgo de las nuevas variantes de coronavirus es que pueda escapar a la respuesta que otorgan las vacunas o por los anticuerpos de convalecientes, como las transfusiones de sangre de pacientes que estuvieron contagiados.

“Los tratamientos de convalecientes para reducir el daño causado por la infección y las vacunas que pueden ser un factor muy importante hoy en día, pero que pueden haber versiones del virus o variantes que puedan escapar a este reconocimiento”.

Otro riesgo es que pueda haber variantes del virus que no puedan ser detectables a las pruebas de diagnóstico y que generen la enfermedad de la Covid-19, pero sin que se sepa que se adquirió el virus. Y otro riesgo es que el coronavirus pueda adaptarse a las cuestiones climatológicas, pues aunque se ha estudiado que el virus en climas secos tiende a vivir poco tiempo, podría haber variantes que puedan superar esto que afecta al virus original.

No es momento de bajar la guardia

Alfredo Herrera Estrella comentó que el país enfrenta un problema: no hay inversión para ciencia, mucho menos para la secuenciación del genoma del coronavirus, por lo que los esfuerzos los están haciendo los propios investigadores a través del Consorcio Mexicano para la Vigilancia Genómica, el CoViGen México, integrado por investigadores y especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto

Nacional de Enfermedades Respiratorias, del Langebio y del Instituto de Biotecnología de la UNAM, para detectar las variantes virales con mutaciones que tengan el potencial de incrementar su transmisibilidad o virulencia.

Herrera Estrella dijo que una prueba de secuenciación genómica cuesta menos dela mitad que lo que cuesta una prueba PCR, pero no hay inversión gubernamental para ello y por eso los esfuerzos los está haciendo el CoViGen México para apoyar en la estrategia contra la pandemia.

Ante este escenario, Alfredo Herrera Estrella señaló que no es momento de relajar la guardia y seguir aplicando ahora más que nunca las medidas de uso de cubrebocas, de sana distancia, de lavado de manos, pues la vacunación tiene un lento avance y además el haber recibido una dosis o un esquema completo no es sinónimo de que el virus no puede ser adquirido ni tampoco que no siga mutando en los organismos por su rápida transmisión.

“Desafortunadamente en nuestro país, como en muchos países latinoamericanos, estamos vacunando a una velocidad realmente pausada, en donde tenemos a alrededor del 10% a 15% de la población vacunada, en muchos casos con una sola dosis y esto da la posibilidad para que se generen nuevas variantes, sobre todo pensando en que estamos adicionando una presión selectiva, estamos teniendo gente con una vacunación parcial, lo cual impone una presión selectiva al virus y pueden surgir virus que puedan sobrepasar esa capacidad inmune y podrían infectar a esas personas y darse nuevas versiones del virus.

“No nos tenemos que confiar, tenemos que continuar con las medidas de sana distancia, con el uso de cubrebocas, sería mandatorio para lugares cerrados y en los lugares cerrados requerimos de muy buena ventilación, sabemos hoy que este es un factor muy importante para reducir la transmisión del virus”.