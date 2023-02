El estigma sobre las personas con obesidad

Vives con obesidad: Revisa si has interiorizado el estigma y recuerda que la obesidad no es tu culpa. Busca formas de afrontar asertivamente. Expresa lo que sientes, piensas y el impacto que tiene el estigma en ti, camina con la frente en alto, ignora a quienes no saben o aún no comprenden la enfermedad. Busca ayuda. No eres el único ni estás solo.