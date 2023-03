El World Pride: Un reto para los mayores

Las celebraciones del World Pride son una buena oportunidad para celebrar todos los logros y avances de la comunidad LGBT+ en el mundo.

Entérate: Marcha del Orgullo: Tributo a la diversidad

Sin embargo, las consecuencias de vivir la mayor parte de la vida en una sociedad homofóbica y transfóbica también han sido considerables, particularmente en términos de enfermedad mental y aislamiento social.

Investigaciones australianas y estadounidenses indican que la soledad es más común entre las personas mayores, lesbianas, gays y bisexuales que entre la población general. Esto es particularmente cierto para aquellos que viven solos y no tienen una relación.

La soledad también es más común entre las personas mayores, lesbianas y homosexuales que están desconectadas de las comunidades LGBT+ y que tienen actitudes negativas hacia su propia sexualidad. Y esto puede reforzar una sensación de desconexión en ellos.

Para las personas mayores LGBT+ que experimentan aislamiento social y soledad, ¿cuál podría ser su experiencia al ver World Pride a la distancia?

Sin duda, muchos pueden sentirse cómodos al presenciar el sentido de comunidad en exhibición. Incluso puede fortalecer su conexión percibida con otras personas LGBT+.

Pero para muchas personas mayores de la comunidad, la experiencia de la discriminación sigue siendo muy real en sus vidas. La discriminación pasada y reciente provoca demoras en la búsqueda de tratamiento y apoyo, simplemente porque las personas esperan ser discriminadas al acceder a los servicios.

El World Pride es una oportunidad para reflexionar | Pexels

Fortalezas y resiliencia

Por ejemplo, este año las personas mayores parecían ocupar un lugar más destacado en el Desfile de Mardi Gras de Australia. Quizás esto se deba al envejecimiento natural de los activistas de nuestra comunidad.

Las personas mayores también estuvieron representadas en el festival World Pride más amplio, como en la producción teatral All the Sex I've Ever Had, en la que los residentes mayores de Sydney reflexionan sobre la evolución de su sexualidad a lo largo de sus vidas.

De hecho, las personas mayores LGBT+ generalmente son resilientes y mantienen una buena salud. Muchos reportan una mayor confianza y autoestima, en comparación con cuando eran más jóvenes. Y muchos han creado sus propias familias o sus familias de elección para apoyarse mutuamente en la vida posterior.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Pero no sabemos lo suficiente sobre sus necesidades y cómo brindarles servicios inclusivos a medida que envejecen. Por ello, el World Pride es una oportunidad para reflexionar sobre los logros obtenidos con tanto esfuerzo, pero sin ignorar los desafíos que se avecinan.





* Profesor de Trabajo Social, Universidad Southern Cross.