Elon Musk defiende consumo de ketamina; sin embargo, ¿cuáles son los riesgos?

Recientemente la Ketamina se volvió tendencia gracias a que Elon Musk defendió su uso bajo receta médica. En palabras del dueño de Tesla la sustancia "le ayuda a salir de un estado de ánimo negativo". Sin embargo, la droga no solo trae efectos “positivos” como lo indica Musk, pues es en grandes cantidades genera riesgos a la salud.

Elon Musk declaró en una entrevista con Don Lemon, que no utiliza la sustancia como una droga, sino que su consumo está recetado para sacarlo de un “estado químico negativo”. Y, al cuestionarle si el uso de esta podría afectarle, respondió que tuvo “el coche más vendido en el mundo el año pasado. Así que, desde el punto de vista de los inversores, si tomo algo, debería seguir tomándolo”.

“Si has usado demasiada Ketamina, realmente no puedes hacer el trabajo, y yo tengo mucho trabajo”, con lo que argumentó que no abusaba de la sustancia y solo consumía lo recomendado por su médico.

¿Qué es la Ketamina?

Aunque Musk defiende el uso de la Ketamina, esta tiene efectos negativos para la salud, incluso, es considerada como una droga por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Elon Musk explica por qué usa ketamina:



"Hay momentos en los que tengo un estado químico negativo en mi cerebro, como depresión, supongo. La ketamina es útil para salir de un estado de ánimo negativo".

De acuerdo con el centro estadounidense, la Ketamina es una droga que tiene un uso legítimo como anestésico veterinario; sin embargo, al producir efectos similares a la sustancia ilícita llamada “Polvo de ángel”, comenzó a utilizarse como droga dadas sus propiedades anestésicas.

Esta puede consumirse como un líquido inyectado, o combinado con bebidas alcohólicas; o bien, inhalarse, o comprimirse como una tableta. La combinación de la Ketamina con cocaína y alcohol origina la Tusi, droga que recientemente se ha hecho popular gracias a aparecer en letras de corridos tumbados.

Si bien Musk la consume bajo tratamiento médico, el estudio Ketamina para el tratamiento agudo de la idealización suicida grave advierte que tiene un alto potencial para crear dependencia.









¿Qué efectos produce la Ketamina en el cuerpo humano?

De acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en dosis bajas la Ketamina hace sentir al consumidor como si estuviera desconectado de sus sentidos y fuera de control, ya que distorsiona las percepciones visuales y sonoras, con lo que se pierde la coordinación y el juicio.

En dosis altas, la Ketamina genera depresión, delirio, amnesia, aumenta la presión arterial y desencadena problemas respiratorios potencialmente mortales.

Además, es utilizada por agresores sexuales para incapacitar a sus víctimas.

Finalmente, el consumo frecuente de Ketamina genera úlceras y dolor de vejiga; problemas de riñón, dolor de estómago, depresión y pérdida de la memoria.