En debate | Caretas de plástico y Covid-19

Mucho se ha polemizado sobre el uso de la careta y las caracteristicas que debe de cumplir para asegurar una protección alta y eficiente. Las principales autoridades de salud, tanto locales, estatales, nacionales e incluso mundiales no ha podido coordinarse para saber si su uso es efectivo o no.

Por ello, en esta ocasión tenemos para ti una serie de opiniones respecto al uso de las ya famisas caretas de plástico.

Doble Vía Crean cubrebocas con orejeras para asistir a conciertos

Centro Riken de Ciencias Computacionales

“Los protectores faciales de plástico hacen poco para contener la propagación de partículas microscópicas en el aire creadas por actividades como hablar, cantar o estornudar. Si bien las caretas pueden bloquear la propagación de algunas gotas grandes, son esencialmente incapaces de capturar gotas de cinco micrones o menos”.

Organización Mundial de la Salud

“Las caretas para Covid-19 tienen una doble utilidad: impiden que las personas se toquen el rostro y son una barrera de protección para los ojos”.

Asociación Médica Estadounidense

"Son cómodas de usar, protegen los portales de entrada del virus y reducen la potencial autoinoculación, ya que evitan que el usuario se toque la cara. A diferencia de los tapabocas no hace falta quitárselas para facilitar la comunicación, pueden reutilizase indefinidamente si no están averiadas, y limpiase fácilmente con agua y jabón o desinfectantes comunes”.

Foto: Cuartoscuro

Julian Tang, profesor del departamento de Ciencias Respiratorias de la Universidad de Leicester, en Reino Unido

“Su eficiencia es limitada. Las pantallas faciales son por lo general bastante efectivas, pero compararlas directamente con las mascarillas quirúrgicas es difícil. Los estudios que se han hecho hasta el momento sólo lo han logrado de forma limitada. Si las vamos a usar, lo más importante a tener en cuenta es cuán lejos el protector se curva para cubrir las orejas (si queda un espacio los aerosoles podrían entrar por esa vía y provocar una infección) y qué tanto se extiende por debajo (para protegernos de los aerosoles flotantes que podemos inhalar bajo el protector)".

En Myanmar, las escuelas ya retomaron sus actividades y en la lista de útiles están las caretas y los cubrebocas / AFP

María Enríquez, enfermera del Consejo General de Enfermería y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

“Con la pantalla de acetato sí salen las gotitas, y se pueden diseminar por el ambiente o las superficies, con lo cual no frenamos la propagación del virus. Se ha popularizado su uso, pero las pantallas no cumplen la misma función que las mascarillas. Las pantallas solamente evitan las gotas, pero no filtran ni impiden que el que las lleva expulse virus al exterior”.

Foto: Cuartoscuro

Hugo Vargas Vargas, diseñador de la Universidad Tecnológica de México

“Las caretas de PET tienen la ventaja de que se pueden reciclar, por lo que son amigables con el medio ambiente. Las de PETG se usan en las diademas de la careta, a diferencia del PET que se puede usar como la capa de protección. Las de PVC pueden tener un buen resultado para la protección. Las de acetato se manejan en diferentes calibres dependiendo el uso que se le dé. Su apariencia transparente y aparentemente rígida ayuda a que sea popular”.