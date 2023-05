En Debate | Fin de la pandemia

TEDROS ADHANOM GEBREYESUS, director general de la OMS

“Ayer, el Comité de Emergencias se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, declaro con gran esperanza el fin de Covid-19 como emergencia sanitaria internacional. Sin embargo, esto no significa que haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial. Sigue siendo una prioridad de salud pública global.”





HUGO LOPEZ GATELL, subsecretario de Salud

“El presidente firmó un decreto que pone fin al inicial de marzo de 2020 en el que se estableció la emergencia sanitaria. Se dan por suspendidos también los distintos acuerdos asociados. Habrá un plan de largo plazo para atender el Covid-19”.

HOWARD CATTON, director General del CIE

“En algunos países ha surgido una falsa sensación de seguridad, que está llevando a poner fin prematuramente a las restricciones de la pandemia. Yo pediría mucha cautela en relación con la reducción de las restricciones. La mayor contagiosidad de ómicron es un verdadero problema para las enfermeras y los trabajadores sanitarios. Nuestro informe ha mostrado lo frágiles que son y debemos hacer todo lo posible para apoyarles”.





CLAUDIA SHEINBAUM, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

“EL Covid-19 como enfermedad va a continuar, pero ya no será un problema de saturación de hospitales o de incremento de mortalidad; igualmente, en los centros de salud habrá medicinas para su curación y las autoridades de salud federal verán lo referente a la vacunación.”





DEBORAH GARCÍA BELLO, divulgadora científica española

“El Covid-19 no es ni endémico ni estacional, así que de momento no es comparable a la gripe. Hablar de ‘gripalizar’ al Covid es una frivolidad, es una forma de banalizar la pandemia y de banalizar la gripe. Es algo que responde más a un deseo que a la evidencia científica”.





FERNANDO GONZÁLEZ-CANDELAS, especialista en genética de poblaciones

“No podemos decir que (el virus del Covid) no vaya a cambiar más veces y no sabemos en qué sentido, si aumentando la transmisión o bien la gravedad de las infecciones o cómo. En muchas ocasiones se interpreta que un virus es endémico diciendo que “es un virus que ya está aquí” y es como el de la gripe o el del resfriado común o cualquier otro que tenemos habitualmente infectando en nuestra población. Hay que tener mucho cuidado con el empleo que se haga del término endémico porque se malinterpreta mucho”.





SUSANA LÓPEZ CHARRETÓN, investigadora del Instituto de Biotecnología

“No quiere decir que ya no haya contagios o que ya no tengamos que cuidarnos, sino que la fase de pandemia tremenda que estuvimos viviendo por dos años, aparentemente la superamos. Ya pasaron más de dos semanas de las vacaciones de Semana Santa, que era uno de nuestros temores porque la gente empieza otra vez a juntarse, a festejar. Pensamos que habría más contagios; sin embargo, no se ven estos picos epidémicos de nuevo. Por lo pronto, podemos estar más tranquilos. En la medida que cada uno de nosotros nos cuidemos, vamos a protegernos a nosotros mismos y a las personas que no están inmunizados por alguna razón”.





ALEJANDRO MACÍAS, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM

“Lo que se puede decir es que región por región los caos se reducirán a mínimos, de manera que la situación será más controlable. Sin embargo, no se va a ir. Siempre habrá posibilidad de repuntes y puede haber zonas que hayan pasado a fase endémica, pero habrá otras que reporten positividad arriba de 5%, lo cual significa que en esas áreas o estados estaríamos en una etapa interepidémica”.