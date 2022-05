En Debate | Viruela del mono, ¿alto riesgo?

OMS, Organización Mundial de la Salud

Comunicado oficial

“El brote de viruela del mono es muy inusual —con el reporte de al menos 92 casos en 12 países no endémicos al epicentro de la enfermedad: África—, pero el riesgo de contagio es bajo en la población en general y puede detenerse en las naciones donde se ha presentado. El actual brote parece ser un suceso fortuito que podría estar ligado a contactos sexuales de riesgo en dos recientes fiestas masivas en España y Bélgica”.

John Biden

Presidente de EU

“El impacto de la viruela del mono, una enfermedad que ya se ha detectado en varios países, podría ser relevante si se extendiera más. Es algo que debería preocupar a todo el mundo".

Te puede interesar: ¿Existe vacuna contra la viruela del mono? Te explicamos todo lo que debes saber

Maria Van Kerkhove

Líder técnica de Covid-19 para la OMS

“La viruela del mono tiene pocas posibilidades de crear un escenario similar al del coronavirus, incluso si se encuentran más casos. Al extenderse la vigilancia, sí anticipamos que se verán más casos. Pero tenemos que poner esto en contexto porque no es el Covid”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

David Heymann

Presidente del Grupo Asesor de la OMS sobre Peligros Infecciosos

"Es el mayor brote jamás visto en Europa… Se ha detectado en más de 10 países y las relaciones sexuales parecen tener un rol importante en el contagio. Cuando un virus cambia su patrón de ‘conducta’, es algo que debe preocuparnos seriamente”.

Mundo Viruela del mono: rastrean posible origen en sauna de Madrid y fiesta masiva en Islas Canarias

Lena Hallengren

Ministra de Sanidad de Suecia

“Suecia declara oficialmente a la viruela del mono como enfermedad peligrosa tras confirmar el primer caso. El Ejecutivo ha adoptado la decisión tras recibir una solicitud de la Agencia de Salud Pública de Suecia. Tras catalogar la enfermedad como peligrosa para la población general, el Gobierno cuenta ahora con la autoridad para tomar medidas de control de las infecciones para evitar que el virus se propague”.

Louise Forster

Jefa de operaciones de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido

“Estamos buscando consultores regionales de identificación, microbiología o virología, para unirse al grupo clínico para estudiar la viruela del mono. Como saben, este es un incidente nacional acentuado, con una respuesta de muy alta prioridad, que se está ampliando rápidamente y necesitamos urgentemente tantos voluntarios como sea posible”.

Hugh Adler

Médico que ha tratado a pacientes con viruela del mono

“No es un patrón que hayamos visto antes, es una sorpresa. Sabemos que este brote es diferente, pero no sabemos por qué. Hay dos opciones amplias: el virus cambió o el mismo virus antiguo se encontró en el lugar correcto en el momento adecuado para prosperar. Se contrae por un virus de ADN, por lo que no muta tan rápido como el Covid o la gripe. Probablemente se está transmitiendo de manera más efectiva que en la era de la viruela, pero no vemos nada que sugiera que podría extenderse".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo