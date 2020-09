Ernesto Herrera es el primer mexicano en vacunarse contra Covid-19

Ernesto Herrera es el primer mexicano en recibir la vacuna experimental en fase II contra el coronavirus. El nacido en este país reside desde hace 22 años en Las Rosas en Madrid, España.

El hombre se ofreció como voluntario, tras enterarse del reclutamiento que estaba haciendo el laboratorio Janssen para aplicar la vacuna experimental. Cabe mencionar que este laboratorio es parte de Johnson & Johnson.

La aplicación de la dosis se dio en el hospital “La Princesa”; antes de inocularlo le informaron sobre el proceso a seguir.

Hoy me han puesto la primera dosis de la vacuna en ensayo contra la Covid. Esperemos que todo vaya bien y pronto se puedan vacunar los ciudadanos sin ningún riesgo. Reitero: ahí no estaban los de las banderitas constitucionalistas ni republicanas. pic.twitter.com/ESIuzGx1j8 — Ernesto Herrera AEC (@ernestoherrera2) September 16, 2020

Ernesto reconoce que no sabe si la vacuna va funcionar o si te dejará peor, igualmente reveló que no acude por dinero, porque en esta prueba no te están pagando por hacértela, es una cuestión voluntaria.

La vacuna le fue aplicada el miércoles en el brazo izquierdo, antes de inyectarlo le hicieron pruebas médicas, además uno de los requisitos que piden es no haber padecido el Covid-19.

Tras haber recibido la vacuna asegura que sólo sintió dolor por un par de días en el brazo y hasta el momento no padece algún efecto secundario.

Igualmente, informó que deberá ir cada 8 días al hospital, lugar donde le revisarán la sangre para detectar si la sustancia le generó anticuerpos, inmunidad o si desarrolló algún padecimiento. Esta inyección cuenta con tres dosis, las cuales son aplicadas en diferentes fechas.

Ernesto Herrera tiene 52 años de edad, nació en Ciudad de México pero vivió gran parte de su vida en Mexicali.

México sí tendrá vacuna: Ebrard

El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró el 11 de septiembre que su país contará con la vacuna contra la COVID-19 porque participa en varios proyectos nacionales e internacionales para hacerse del medicamento lo antes posible.

En el marco de la presentación de resultados de la iniciativa Juntos por la Salud, Ebrard dijo que México está presente en todos los estudios que pueden tener éxito y por ello no le va a faltar la vacuna. "México está en muchos proyectos y vamos a tener la vacuna", insistió.

"No estamos apostando, como decimos, todos los huevos a una canasta, sino que estamos jugando, o estando a tiempo, en muy diferentes proyectos", agregó el canciller mexicano.

Ebrard recordó que todos los proyectos que el Gobierno mexicano ha visto "avanzan, tienen publicación de resultados clínicos y pueden tener éxito y ahí está México, entonces, no nos va a faltar la vacuna".

Sobre el anuncio del laboratorio AstraZeneca de la interrupción temporal de sus ensayos clínicos por la detección de un efecto secundario en uno de los voluntarios, Ebrard explicó que este desarrollo se encuentra en la fase III, por lo que implica el monitoreo de 40 mil personas inoculadas.

Dijo que en esta etapa de los estudios "con un solo caso de algún efecto o reacción, "los protocolos dictan que hay que hacer una pausa, no una suspensión".