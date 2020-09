"Es real, no es fake news", dice Gatell sobre prueba de vacuna fallida de AstraZeneca

El subsecretario de prevención y promoción para la salud, Hugo López Gatell, confirmó que “es real” la noticias de que la farmacéutica AstraZeneca suspendiera sus ensayos por una reacción adversa en un participante.

“La noticia sí la produjo AstraZeneca. Es real, no es fake news, no es una fabricación”, dijo López-Gatell y agregó que la decisión fue del comité de seguridad y monitoreo de datos que es parte del estudio.

Durante la conferencia del balance de Covid-19 en México, el subsecretario explicó el proceso de las vacunas y apuntó que estas suspensiones se hacen porque “en todos estos estudios se debe garantizar que exista un comité de seguridad y monitoreo de datos” que revisan la información de la investigación, a veces en tiempo real.

Aclaró que el comité de seguridad y monitoreo de datos es una “entidad independiente de las personas investigadoras responsables del estudio”.

Abundó que el comité de seguridad tendrá que investigar si existe alguna relación entre haber sido inyectado con la vacuna y la reacción adversa, toda vez que la reacción le pudo haber ocurrido a uno o más sujetos que hayan tenido exposición a un placebo.

“Desconocemos cuál fue la reacción secundaria pero en los diseños de estudio. se establecen desde el inicio listados completos de las posibles reacciones secundarias con base en la experiencia de las fases anteriores”, apuntó López-Gatell.

El funcionario pidió “no anticipar vísperas, no esperar a especular sobre la seguridad en general de las vacunas y en particular de esta porque todavía no tenemos la información correspondiente”.

La consecuencias que prevé Gatell es que se retrase la llegada del fármaco pero si los resultados son peores "el riesgo es mayor", finalizó.

AstraZeneca interrumpe estudio

La farmacéutica AstraZeneca ha decidido interrumpir un ensayo clínico para lograr una vacuna contra la COVID-19, porque uno de los participantes sufre "una enfermedad potencialmente inexplicable", informó un portavoz de la compañía a medios de comunicación estadounidenses.

"Esta es una acción de rutina que sucede siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos mientras se investiga, asegurándonos de que se mantiene la integridad de los estudios", indicó el portavoz a la cadena CNBC y el medio especializado Stat.

El voluntario que se enfermó reside en el Reino Unido, de acuerdo a Stat, que dijo desconocer la naturaleza de la reacción adversa que sufrió el individuo, aunque se espera que se recupere.

Esta es la vacuna que había desarrollado AstraZeneca, con sede en Cambridge (Reino Unido), junto a la Universidad de Oxford y cuya eficacia se estaba experimentando en EU., Brasil y Sudáfrica después de que el ensayo hubiera dado resultados positivos en sus fases iniciales, cuando se probó con mil personas en el Reino Unido.

Además, los Gobiernos de Argentina y México, así como la fundación mexicana Slim, llegaron en el mes de agosto a un acuerdo con AstraZeneca y con la Universidad de Oxford para fabricar la vacuna en sus países y, luego, distribuirla a todos los países de Latinoamérica, con excepción de Brasil.