Esto es lo que se sabe sobre la variante Delta del Covid-19

La variante delta del coronavirus causante de la Covid-19, detectada primero en la India y presente en más de 70 países, va camino de ser la dominante en el mundo.

Lo anterior se debe a su mayor capacidad de transmisión, según ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero, ¿qué sabemos en realidad de esta variante?

Es un 60% más transmisible que la alfa

La variante delta es un sesenta por ciento más transmisible que la alfa (detectada primero en Reino Unido), que a su vez era un cincuenta por ciento más contagiosa que la cepa original.

Esta variante "se está volviendo más prominente y dominante en algunas partes y esto es preocupante dada la información que tenemos sobre su transmisibilidad", ha mencionado el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

Es la variante que preocupa a la OMS

Sólo una cepa de la variante del Covid-19 detectada por primera vez en India, se considera todavía "preocupante", y las otras dos han sido degradadas, afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La variante B.1.617, considerada parcialmente responsable del brote de la pandemia en India, se ha extendido a más de 70 territorios, con tres linajes distintos.

"Se ha hecho evidente que actualmente se asocian más riesgos para la salud pública con la B.1.617.2, mientras que se han observado tasas de transmisión más bajas con los otros linajes", informó la OMS.

¿Por qué cambio su nombre de "India" a "Delta?

La OMS tomó la decisión al reconocer que recordar los nombres científicos de las variantes de Covid-19, por ejemplo B.1.617, B.1.1.7 o B.1.351 es muy difícil, por lo que asignó a las variantes los nombres de las letras griegas.

La idea es tener nombres "fáciles de pronunciar y recordar", pero también evitar que el gran público y la prensa utilice denominaciones que "estigmaticen y discriminen", señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado.

En Estados Unidos por ejemplo, los ataques contra las personas de origen asiático se incrementaron, debido a que China fue el lugar en el que se detectó el coronavirus por primera vez.

De esta forma, la variante B.1.1.7, identificada antes en Reino Unido, fue denominada Alpha, la B.1.351, identificada por primera vez en Sudáfrica, se convirtió en Beta y la variante P.1, detectada en Brasil, Gamma.

La OMS dio también dos nombres diferentes a las subvariantes del B.1.617 que devastó a India y se extendió a otros países: B.1.617.2 fue llamado Delta y B.1.617.1 Kappa.

Delta plus, una mutación que aún se desconocen sus efectos

La detección de una nueva mutación más infecciosa del coronavirus, la variante Delta Plus, de la que se han identificado ya 40 casos, comienza a provocar inquietud en la India, que superó este miércoles los 30 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia.

Aunque según los expertos todavía faltan datos para determinar si esta mutación es más peligrosa que las ya existentes, el anuncio llega entre las advertencias sobre la necesidad de prepararse ante una inevitable tercera ola de la covid-19.

"La variante Delta Plus se ha detectado de forma esporádica en Maharashtra (oeste), Kerala (sur) y Madhya Pradesh (centro), con unos 40 casos detectados hasta ahora", dijo este miércoles el ministro de Salud indio, Harsh Vardhan, en Twitter.

Se trata de una mutación de la variante Delta identificada por primera vez en la India (B.1.617.2), a la que se considera responsable en buena parte por el espectacular aumento de los casos en el país asiático, indicó el Consorcio de Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG) en un comunicado.

El Gobierno indio ha clasificado la Delta Plus como "variante preocupante" debido a su mayor capacidad de transmisión.

Los estados que hayan detectado su presencia deberían tomar medidas inmediatas para aislar los focos de infección y aumentar el número de pruebas de coronavirus, así como potenciar la campaña de vacunación, señaló hoy el Ejecutivo en un comunicado.

El virólogo Jayaprakash Muliyil, presidente del Comité Asesor Científico del Instituto Nacional de Epidemiología, afirmó a Efe que por el momento faltan datos para afirmar que es más peligrosa que otras variantes.

"La hemos calificado como una variante preocupante porque Delta ha cambiado (...) pero por el momento no hemos observado nada perjudicial. Una mutación puede implicar una mayor tasa de contagio o de mortalidad, pero no hay información disponible" sobre la Delta Plus, dijo Muliyil.

¿Funcionan las vacunas contra variante Delta?

Ante la variante Delta del Covid-19, cuyo avance en el mundo es preocupante, las vacunas son menos eficaces pero la protección contra la enfermedad sigue siendo importante, siempre y cuando se reciban las dos dosis.

Eficacia reducida

Varios estudios en laboratorio muestran que la variante Delta (antes llamada "variante india") parece resistirse más a las vacunas que otras mutaciones. Es lo que se conoce como "escape inmunitario".

Según uno de estos informes, realizado por las autoridades británicas y publicado a principios de junio en The Lancet, en las personas vacunadas con las dos dosis de Pfizer/BioNTech, el nivel de anticuerpos neutralizantes es casi seis veces menos elevado en presencia de la variante Delta que con la cepa originaria, que sirvió para desarrollar las vacunas.

En comparación, esta reducción es de 2.6 veces frente a la variante Alpha ("británica"), y 4.9 veces frente a la variante Beta ("sudafricana").

Otro estudio, realizado por el Instituto Pasteur en Francia, concluye que los anticuerpos neutralizantes tras recibir el vial de Pfizer/BioNTech son de tres a seis veces menos eficaces contra la variante Delta que contra la Alpha.

No obstante, las vacunas son eficaces

Los niveles de anticuerpos registrados en laboratorio son un indicador esencial, pero no es suficiente para determinar la eficacia de una vacuna. No se toma en cuenta la otra faceta de la respuesta inmunitaria, la inmunidad celular. De ahí la importancia de analizar lo que sucede en la vida real. Y los resultados son más bien tranquilizadores.

Según datos presentados por las autoridades británicas, la vacunación con Pfizer/BioNTech y AstraZeneca es igual de eficaz para impedir la hospitalización tanto ante la variante Delta como la Alpha.

Dos dosis permiten evitar a 96% (para Pfizer/BioNTech) y 92% (para AstraZeneca) el ingreso hospitalario debido a la variante Delta, según este estudio en 14 mil personas.

Datos precedentes de las autoridades británicas daban conclusiones parecidas para formas menos graves de la enfermedad.

Dos semanas después de la segunda dosis, la vacuna Pfizer/BioNTech es 88% eficaz contra la forma sintomática del covid-19 debido a la variante Delta, contra el 93% cuando se trata de la variante Alpha. Por su parte, AstraZeneca demuestra una eficacia de 60% y 66% ante estás mutaciones.

Los creadores de la vacuna rusa Sputnik V aseguraron el martes en Twitter que su fármaco era "más eficaz contra la variante Delta" que cualquier otro, pero no publicaron sus datos.

Una dosis no es suficiente

Los estudios convergen en un punto: una sola dosis aporta una protección limitada contra la variante Delta.

"Tras una sola dosis de Pfizer/BioNTech, 79% de las personas tenían una respuesta anticuerpos detectable contra la cepa original, pero esta caía a 50% para la variante Alpha, 32% para la variante Delta y 25% para la variante Beta", concluye el estudio en laboratorio publicado en junio en The Lancet.

Según la investigación del Instituto Pasteur, una sola dosis de AstraZeneca sería "poco o nada eficaz" contra la variante Delta.

Estas tendencias se confirman en la vida real: según las autoridades británicas, una sola dosis de cualquiera de las dos vacunas tiene una eficacia de 33% para impedir la forma sintomática de la enfermedad provocada por la Delta (y de 50% para la variante Alpha).

Entre todos los inmunizantes autorizados, sólo el de Janssen es de dosis única. Por ahora, no se disponen de datos sobre su protección ante la variante Delta.

No basta con la vacunación

Para frenar la propagación de esta variante, un 60% más transmisible que la Alpha según las autoridades británicas, los científicos insisten en la importancia de la vacunación completa, con dos dosis.

Crear este "bloque de vacunados", en palabras del presidente del Consejo Científico francés Jean-François Delfraissy, tiene un segundo objetivo: impedir que surjan otras variantes entra la población que está parcialmente o nada protegida.

La perspectiva que preocupa más es la aparición de otras mutaciones del virus, más resistentes a las vacunas.

Pero, "no se tiene que basar todo en la vacunación", declara a la AFP el epidemiólogo Antoine Flahault.

Según él, es crucial "mantener la circulación del virus muy baja", a través de las otras medidas de control (gestos barrera, detección de casos, medidas de restricción...), ya que cuanto más circula el virus, más posibilidades hay de que mute y cree otras variantes.

Con información de EFE y AFP.