Fabrican cubrebocas KN95 con mayor protección contra Covid-19

La empresa multinacional 3M presentó su nuevo cubrebocas KN95, el cual aumenta la protección contra la Covid-19 al reforzar el sellado de la cara, permitiendo que el aire pase a través de un filtro y no alrededor del borde exterior.

María Augusta Freitas, líder de la División de Seguridad y Protección del Consumidor de 3M para Latinoamérica, explicó que este nuevo producto "es particularmente útil para aquellos que tienen más probabilidades de estar expuestos a multitudes o polvo, como los viajeros en el transporte público y los motociclistas”.

Es denominado técnicamente como KN95-9513, el cual se encarga de filtrar polvo, gérmenes y partículas, mientras permite la respiración y tiene un filtrado del 95% de las partículas en el aire.

En comparación a las mascarillas quirúrgicas y cubrebocas convencionales (que a menudo se ajustan holgadamente, dejando espacios entre la mascarilla y la cara), el nuevo respirador cuenta con un diseño 3D de cuatro capas, el cual es cómodo y transpirable.

También tiene bandas laterales extensibles y con ganchos que ayudan a tener un mejor ajuste en la cara, así como capas suaves y transpirables que contribuyen a una mayor comodidad.

Está elaborado con microfibras altamente cargadas que mejoran la captura de partículas en el aire, a la par que permite una respiración fácil para todos sus usuarios en temporadas de alergias o frío.

Asimismo, la empresa habilitó un sitio web donde se puede adquirir el producto y consultar el uso correcto de estas mascarillas. Lo puedes checar dando clic AQUÍ.

