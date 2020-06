¿Horas libres? la hiperproductividad en tiempos de Covid-19

Una vez que se decretó el estado de emergencia sanitaria por Covid-19 los usuarios de internet se volvieron locos, comenzaron las ofertas que iban desde el acceso gratuito a plataformas hasta infinidad de cursos y aprendizajes que “no debíamos” dejar pasar, ello bajo el mandato de que entonces, sino lo hacías no te faltaba tiempo, sino disciplina. ¿Pero qué hay de cierto en ello? Platicamos con una psicóloga para conocer más de eso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iniciativa Lotus (@sara_clavijo_psicologa) el 12 Abr, 2020 a las 10:35 PDT

¿Productividad igual a éxito?

"En el esquema en el que nos desarrollamos se cree que el más productivo es el más exitoso, aquellas personas que llevaban un tren de vida acelerado contando sus logros con la cantidad de trabajo que tenían son sin duda los que más están resintiendo el confinamiento", afirma la psicóloga Dulce López Acosta.

Y explica que "esta es una situación para la cual no estábamos preparados, por lo que ni siquiera se contaba con una proyección para un momento como el que se vive actualmente. Y aunque no podemos eliminar las conductas que se tienen aprendidas de tiempo atrás y que forman parte de nuestro imaginario colectivo, en todo caso lo que podemos hacer es modificar esa rutina, es decir, seguiremos siendo productivos, solo que de forma distinta".

La especialista nos brindó algunos consejos:

-Realizar un calendario con actividades considerando que sea lo más flexible posible

-Considerar que en esta etapa el tiempo no se mide por las cosas que se hacen, si no por qué tanto nos protegemos

-Preguntarte si has hecho cosas para ti y por ti.

-Expresar cómo te sientes y por qué te sientes así y evaluar con qué recursos cuentas para afrontarlo; esto, por ejemplo, se podría anotar en un diario. Pues "está bien de vez en cuando sentirse triste ya que es una situación de cambio".

-Otra opción, es no descartar pedir ayuda psicológica.

Ver esta publicación en Instagram . . 🌱"Permitirte ir a tu tiempo también es cuidarte"👩‍💻 En estos tiempos de cuarentena, se nos vende una imagen de que tenemos tiempo:. - Para hacer cursos - Para hacer gimnasia - Para cocinar - Para ordenar la casa - Para trabajar - Para hablar con amigxs - Para escribir - Para leer esos libros que tenemos archivados. - Para estudiar 》 》 Para hacer cosas que quisimos y que no quisimos pero nunca tuvimos tiempo de hacer 《 《 Pero resulta que en toda esta exigencia se nos pasa de largo que nosotrxs no podemos con todo ni tenemos que querer poder con todo. . " ¿Y que es ese Todo? ¿Por quienes está definido? ". . Se juega en esto no solo la ficcionalidad del tiempo sino la ilusión de que tenemos y podemos hacer todo. . Nos puede provocar entonces un sentimiento de frustracion y enojo con nosotrxs mismxs, el cual no es fácil que se difumine. . Es entonces en estos momentos cuando unx tiene que registrar que quiere y que puede dentro de lo que quiere. Y que tiene ganas de hacer, o permitirse no hacer nada. . Estamos en circunstancias extraordinarias, sorpresivas en donde cada unx hace lo que puede y eso está bien. Poder ACEPTAR eso es un primer paso para estar bien con unx mismx. . #psicologia #cuarentena #hiperproductividad #nohacernada #quedateencasa #terapiaonline #aceptarse #homesweethome #home #psico #psicóloga #psicoterapia #psienresonancia Una publicación compartida por Psi En Resonancia (@psi.enresonancia) el 5 de May de 2020 a las 3:32 PDT

Amor propio

De acuerdo con la psicóloga: "Debemos ser responsables con nuestra propia salud emocional, reconocer que está bien sentir miedo, tristeza o preocupación; ser honestos en saber si contamos con las herramientas para confrontar estas emociones y ser valientes para pedir ayuda cuando sea necesario. Este es un momento para apoyarnos desde lejos".

Finalmente, comenta que todo lo que hagamos en estas fechas, sea bueno o sea malo, no nos comparemos con otras personas. "No permitas ser juzgado por la visión de otras personas, todos podemos ver el pasto del vecino más verde pero no conocemos cual es la verdadera situación que él esta viviendo".

Ver esta publicación en Instagram Estamos viviendo una situación que para muchos es angustiante y genera incertidumbre y estrés, y si a eso le sumamos el imperativo de ser hiperproductivos y tratar de aprovechar al máximo el tiempo, nos puede sobrepasar y desbordar. Plantearse proyectos y objetivos ambiciosos en un momento de crisis mundial como el actual es mayor presión sobre uno, y genera aun más estrés y frustración porque ninguno se termina de concretar. No te exijas a hacer actividades productivas todo el tiempo; a aprender sí o sí algo nuevo, a hacer miles de cursos online y leer todos los libros que tenés, a cocinar, arreglar y mantener siempre limpia tu casa, hacer yoga o empezar una dieta. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➡Mantener una rutina ayuda a disminuir el estrés, pero también es importante relajarse, tener un tiempo de ocio o distracción y descansar. Está bien que en esta cuarentena no seamos tan productivos, está bien no hacer cosas todo el tiempo. Lo más importante ahora es el bienestar y la salud.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . . #hiperproductividad #cuarentenaproductiva #cuarentena #estrés #pandemia #coronavirus #orientaciónfamiliar Una publicación compartida por AAOF (@orientadoresfamiliares) el 5 de May de 2020 a las 1:53 PDT

