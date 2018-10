Hoy se celebra el Día Mundial de la Tartamudez

La tartamudez es un trastorno que afecta el habla de una persona, regularmente aparece durante la niñez, y en algunos casos puede durar toda la vida.

Este padecimiento afecta a quien lo tiene en su manera de desarrollarse socialmente, pues muchas veces por vergüenza o temor a las burlas, se aíslan y prefieren vivir con ello sin buscar ayuda con algún especialista.

Así como el Día Mundial del Cáncer, este día fue elegido para que las personas sepan que hay muchas opciones de ayuda, asimismo a quienes no padecen de este trastorno omitan, totalmente, discriminación o alguna acción que pueda afectar en el autoestima de quien vive con ello; al contrario que la sociedad esté enterada que hay lugares especiales para tratarse y de esta manera si conoce a personas con tartamudez se le oriente.

Fue en un 22 de octubre de 1998 que la Asociación Internacional de Tartamudos (ISA) eligió este día para crear conciencia en la gente con el fin de ser más tolerantes con las personas que presentan dificultades en su habla y de esta manera combatir la discriminación y otorgar mayores oportunidades a los pacientes.

La tartamudez hace que la persona con este padecimiento al momento de hablar incluye repeticiones de palabra o parte de ellas, además puede que en ocasiones alarguen los sonidos. Una de las características es que las personas que tartamudean parecen estar tensar y se forzan al momento de emitir su discurso causando cierta limitación o bloqueo.

Es importante no olvidar que todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades y respeto, tal vez no seas tú quien tenga este trastorno, pero que tal que el día de mañana tu hijo, algún familiar o conocido lo padezca. Hay que hacer conciencia ante estas situaciones, ser más tolerantes y decir NO a la discriminación.