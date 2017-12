Incrementa el consumo de marihuana por embarazadas en California

Los Ángeles.- A fin de atenuar los embates y malestares de la etapa de gestación, más mujeres embarazadas están consumiendo marihuana en California, difundió aquí un estudio.

El panorama muestra una tendencia creciente que se prevé aumente luego de que este año se aprobó la marihuana recreativa y que a partir del primero de enero entran en vigor reglas y establecimientos para su venta.

Más mujeres embarazadas podrían estar usando marihuana, a veces para aliviar las náuseas matutinas o la ansiedad elevada, y un nuevo estudio sugiere que este ligero aumento en el consumo de marihuana es más pronunciado entre jóvenes.

La prevalencia del consumo de marihuana en una muestra de futuras mamás en California aumentó del 4.2% al 7.1% entre 2009 y 2016, según una carta de investigación publicada en la revista JAMA.

Entre las adolescentes embarazadas menores de 18 años, el consumo de marihuana aumentó de 12.5% a 21.8%, y entre las mujeres de 18 a 24 años, el consumo de marihuana subió de 9.8 a 19%, hallaron los investigadores.

Esa investigación involucró solamente a ciertas mujeres en California, pero un estudio separado de mujeres embarazadas en Estados Unidos, publicado en JAMA en enero pasado, encontró que aquellos que reportaron haber consumido marihuana en el mes anterior crecieron de 2.37% en 2002 a 3.85% en 2014 con mujeres entre 18 y 44 años.

Los médicos advierten que los efectos de la marihuana en la salud del feto siguen sin estar claros, pero podrían incluir bajo peso al nacer y problemas de desarrollo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Muchos de los químicos en la marihuana, como el tetrahidrocannabinol, conocido como THC, pueden pasar a su bebé a través del sistema de la madre.

El Congreso Estadunidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda que "se debe alentar a las mujeres que están embarazadas o que contemplan el embarazo a suspender el consumo de marihuana" y "suspender el uso de marihuana con fines medicinales a favor de una terapia alternativa".

Además, "no hay datos suficientes para evaluar los efectos del consumo de marihuana en los bebés durante la lactancia, y en ausencia de tales datos, se desaconseja el consumo de marihuana", de acuerdo con las recomendaciones.

La nueva investigación involucró a 279 mil 457 futuras madres, de 12 años o más, que estaban en el sistema de cuidado de la salud de Kaiser Permanente Northern California.

Los participantes del estudio completaron cuestionarios sobre su consumo de marihuana y tomaron una prueba de toxicología de cannabis durante sus visitas de atención prenatal estándar de 2009 a 2016.

Las mujeres fueron examinadas para el uso de marihuana aproximadamente a las ocho semanas de gestación.

Los investigadores encontraron que la prevalencia del consumo de marihuana, basada en autoinformes o resultados de toxicología, se disparó entre todos los grupos de edad, pero el mayor aumento fue entre los menores de 24 años.

"Nos preocupaba encontrar que la prevalencia del consumo de marihuana en el embarazo aumenta más rápidamente entre las mujeres más jóvenes, de 24 años o menos, y ver la alta prevalencia de uso en este grupo de edad", expresó el autor principal del estudio, Kelly Young-Wolff.

Young-Wolff es un psicólogo clínico con licencia y científico investigador de la División de Investigación de Kaiser Permanente del Norte de California.

Para otros grupos de edad, los investigadores encontraron que el consumo de marihuana aumentó de 3.4% a 5.1% entre las mujeres de 25 a 34 años y de 2.1% a 3.3% entre las mujeres mayores de 34 años.

El embarazo en adolescentes se ha relacionado con aumentos de comportamientos como el consumo de alcohol y marihuana, y el uso de marihuana podría tener un efecto desproporcionado en el aumento observado entre los adolescentes del estudio porque el grupo de adolescentes participantes tenía menos integrantes que los grupos de adultos.

“Además, no pudimos distinguir el uso prenatal antes/después de que las mujeres se dieron cuenta de que estaban embarazadas", escribió Young-Wolff.

"La marihuana es detectable en la orina aproximadamente 30 días después del último uso y esto varía con la pesadez del uso y la potencia de la marihuana", compartió. "Es posible, pero poco probable, que algunas pruebas de toxicología identifiquen el uso previo al embarazo", añadió.

Los hallazgos también se limitaron a datos sobre mujeres embarazadas dentro de un sistema de atención médica en un área geográfica limitada de California.

California legalizó el uso de marihuana medicinal en 1996, por lo que han crecido con la idea de que no solo no es ilegal, sino una terapia médica", dijo Horsager-Boehrer, que no participó en el estudio.

"Con la proximidad a Oregon y Washington, también tienen experiencia con el uso legal", dijo. "Así que creo que la idea de que el uso está aumentando es solo por la mayor exposición legal a la marihuana que tienen las mujeres hoy en día que hace 20 años", finalizó.

