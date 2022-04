Sandra Monroy, la mexicana que se enfrentó al cáncer de mama y ahora empodera a otras mujeres con su historia

La fotógrafa mexicana Sandra Monroy Mandujano tuvo que enfrentarse el año pasado a una de las batallas más fuertes de su vida y que sin saberlo, terminó convirtiéndola en una activista que ayudaría a más mujeres que atravesarían la misma batalla que ella: el cáncer de mama.

Fue en mayo de 2021 cuando Sandra le contó al mundo su historia y aunque en un principio se encontraba dudosa sobre dar a conocer lo que le estaba pasando, al final, terminó por haciéndolo por dos razones y fue ella misma quien lo publicó en su cuenta de Instagram.

Te recomendamos: Maria Ressa, la periodista filipina que combate la desinformación

"Lo hago por dos cosas una porque cuando yo leo a otras mujeres que vivieron esto y ganaron, me alientan profundamente y dos porque tenemos que joder al cáncer con detecciones tempranas como la mía aunque eso pareciera “perder algo”, que nunca se comparará a estar vivo".

Al no contar con servicio de seguridad social, acudió al FUCAM para revisarse un bulto extraño que había encontrado en el seno derecho, el cual finalmente resultó ser cáncer mamario en etapa 1.

¿Qué es la mastectomía doble?

En ese instante, la mexicana cuenta que "el mundo se le cerró" pero luego tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: hacerse o no la mastectomía doble pero por qué llegar a esta difícil encrucijada?

La mastectomía doble o mastectomía bilateral es "la cirugía por la que se extirpan por completo ambas mamas o todo el tejido mamario" y que algunas mujeres diagnosticadas con cáncer de mamá se practican gracias a que reduce hasta casi un 100% la probabilidad de una recaída.

En el caso de Sandra, le explicaron que por ser una persona joven, tenía más años de vida y eso significaba que el cáncer iba a volver, por lo que Monroy tomó su decisión y el 5 de julio de 2021 le practicaron la mastectomía bilateral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Monroy (@jodetecancer)

La sexualización del cuerpo femenino

Aunque muchas hubiera optado por una cirugía reconstructiva, ella optó por no hacerlo y aquí fue cuando también se dio cuenta que no sólo estaba enfrentando a la enfermedad sino también a la forma de pensar de los demás, que la criticaban por no estar de acuerdo con su decisión y su forma de ver las cosas.

Asimismo, se dio cuenta de que tan sexualizados estaban los senos pues le decían que si se los quitaba iba a perder su feminidad.

"Yo no veo nada de malo en no tenerlos, perdón pero la feminidad es mental. Sigo viviendo mi sexualidad de manera plena. Amo mis cicatrices, son sexys y sé que a más de una no podrán entender eso, sí, son sexys así siendo imperfectas, así existiendo en donde estaban mis grandes tetas que ante el mundo patriarcal eran un símbolo sexual".

Confirmó también que hasta la fecha nuestro país aun persiste con una cultura machista en la para algunos hombres el que hacerse un ultrasonido mamario sigue siendo algo de "viejas" y no una forma de prevención, que puede salvarte la vida.

Es por lo anterior que la joven ha querido mostrar al mundo aquellas cicatrices, que más que hacerla vulnerable la hicieron más fuerte y como ella lo dice: la hicieron "florecer" como nunca llegó a imaginarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Monroy (@jodetecancer)

¿Qué es "Jódete cáncer"?

"Jódete cáncer" es la cuenta de activismo y acompañamiento oncológico que Sandra creo a partir de que fue diagosticada con cáncer de mama y que ahora ha servido como inspiración para otras mujeres que también están pasando por el mismo camino que ella ya recorrió.

De igual forma, le ha servido para la recolección de fondos y ayudar así a organizaciones que también apoyan a mujeres con esta enfermedad.

Por último, pero no menos importante, su página ha sido un faro de luz y claro ejemplo sobre la importancia de revisarse y checarse periódicamente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Revísense cada año, no solo tocándose, la mía era imperceptible a los dedos, practíquense un ultra sonido mamario o la mastografía, HOMBRES y MUJERES. Cáncer no es sinónimo de muerte si nos revisamos todo los años, a mi eso me salvó la vida".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Monroy (@jodetecancer)