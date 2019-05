La nueva tercera edad de las mamás

La tercera edad de las mamás ya no es lo que alguna vez fue. Antaño, el ícono de esta etapa de la vida en México era doña Sara García, “La Abuelita del Cine Nacional” y su eterno personaje de una mujer dedicada en cuerpo y alma a la familia, de vestir muy conservador y en colores oscuros, y con el mismo peinado siempre.

Hoy, en cambio, las mamás llegan a la tercera edad con un aspecto juvenil, se visten con colores alegres, se tiñen el cabello o se dejan las canas pero con cortes muy modernos y si bien siguen manteniendo un contacto estrecho con su familia, también realizan muchas otras actividades: van al cine y al teatro, se ejercitan, viajan, toman cursos o participan activamente en las labores de comunidad.

María Antonieta Vidaurreta Bernal, maestra jubilada, madre y abuela opina al respecto que la ciencia y el conocimiento han avanzado tanto que las mujeres de ahora, a diferencia de las de otras generaciones, tienen a su alcance información acerca de enfermedades comunes y hereditarias, lo cual les sirve para prevenir riesgos en su salud y prolongar el tiempo de vida.

En cuanto al aspecto, dice que en su caso tuvo una mamá que a ella y sus cuatro hermanas les enseñó métodos naturistas para el cutis y la cabellera.

“Además, ahora contamos con muchos productos de belleza y aparatos para mejorar figuras, cosa que no he hecho porque, aunque no tengo la figura deseada, me acepto como soy, trato de ser lo más natural”, señala.

María Antonieta apoyaba a sus hijas con el cuidado de sus nietos cuando ellas vivían en la Ciudad de México, pero se ha dado tiempo de viajar mucho con su esposo, practica aquaerobics y aquayoga, asiste al teatro y al cine y tiene un grupo de amigas con el que constantemente realiza reuniones.

Por su parte, Ernestina Ortega Luján, mamá y abuela que se dedicó al hogar toda su vida, opina que aunque no todas las mamás de la tercera edad son activas, al menos ahora cuentan con más información y tiene más alternativas en todos los sentidos.

“En mi caso siempre me ha gustado el movimiento soy deportista y también me gusta superarme en mi desarrollo personal. Corrí 10 años llegando a lograr 2 maratones y 5 de 21 km, he pasado por clases de meditación en movimiento, primeros auxilios emocionales, constelaciones, corte y confección, practico un arte japonés desde hace 16 años, actualmente tengo 15 años de bailar danza regional y tomo un couching de neurolingüística”, explica.

También cuida nietos, pero de vez en cuando, cuando los papás necesitan salir a divertirse, y el resto del tiempo procura cuidarse a sí misma.

“Nunca descuidó mi salud y en mi aspecto físico me gusta arreglarme acordé a mi edad, voy a la estética, corto mi cabello, lo pinto y me gusta verme bonita”, dice.

Lo importante para las dos mamás entrevistadas es aprovechar la tercera edad como una etapa de plenitud en la que se cuenta con más tiempo y se puede vivir un buen nivel de vida, seguir viéndose guapas, gozar a la familia y a los amigos, viajar, ejercitarse y disfrutar como se merece quien se ha entregado con amor a sus actividades y a los demás.

Tips de belleza

La página mayoresdehoy.com da a las mujeres de 60 los siguientes consejos de belleza:

1. Tomar agua

2. Hidratar el cabello desde adentro con buena alimentación.

3. Sonreír

4. Perfumarse

5. Activar el cuerpo





60

años es la edad a la que se considera que inicia la tercera edad en México.