La OMS crea nueva guía sobre el uso de cubrebocas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó nuevas recomendaciones sobre el uso del cubrebocas para protegernos durante la pandemia, aclarando que, las mascarillas siempre deben ser utilizadas como medida preventiva, porque incluso, es insuficiente para proporcionar una protección adecuada o un control de la fuente.

Te compartimos los puntos destacables:

El peligro de las mascarillas con válvula. En la nueva guía, los expertos desaconsejan el uso de aquellas coberturas faciales que tienen válvulas. “El peligro es que si llevas una mascarilla con válvula y estás infectado puedes estar expulsando aerosoles infectados. En otras palabras, anula el propósito de llevar una mascarilla. No es peligroso para ti, pero simplemente anula el propósito”, explicó el director de emergencias de la Organización, Michael Ryan.

Cubrebocas hasta en la casa. La OMS recomendó utilizar mascarillas en casa cuando haya un visitante que no es miembro del hogar y se sepa que la ventilación es deficiente, con apertura limitada de ventanas y puertas para ventilación natural, o cuando el sistema de ventilación no se puede evaluar o no funciona correctamente, independientemente de si se puede mantener una distancia física de al menos un metro.

Durante el ejercicio físico. Advirtió que las personas no deben usar mascarillas durante una actividad física de intensidad vigorosa ya que estas pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente. La medida preventiva más importante es mantener una distancia física de al menos un metro y asegurar una buena ventilación durante el ejercicio.

En los niños. La OMS reiteró su posición de que los niños menores de cinco años no deben utilizar mascarillas, y que la decisión de ser utilizada por aquellos entre 6 y 11 años debe estar basada en un enfoque de riesgo. Los factores a considerar incluyen la intensidad de la transmisión del SARS-CoV-2 en la comunidad, la capacidad del niño para cumplir con el uso apropiado de la mascarilla y la disponibilidad de una supervisión adulta adecuada, así como el entorno social y cultural local y los entornos específicos, como hogares con parientes ancianos o escuelas. Los adolescentes de 12 años en adelante deben seguir, sin embargo, las mismas indicaciones que se les da a los adultos.

Mascarillas no médicas. La OMS recomienda cubrebocas de tela caseros de estructura de tres capas (según el tejido utilizado). Cada capa tiene una función: una capa más interna de un material hidrófilo; una capa más externa hecha de material hidrófobo; y una capa hidrófoba intermedia que se ha demostrado que mejora la filtración o retiene las gotas.





