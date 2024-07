La salud mental es un pilar necesario para lograr la inclusión, asegura el coach Jan Patrik Bazant

El pensamiento relacionado con la aceptación hacia la condición sexual de las personas debe llevar consigo un análisis profundo de las experiencias vividas en el pasado y de las problemáticas almacenadas en nuestra mente y conciencia. Así lo explica el coach en salud mental Jan Patrik Bazant.

El también vocero de la “ONG Voz en Pro de Salud Mental Ciudad de México”, asegura que entre los factores que influyen actualmente en la homofobia, la discriminación y la violencia se encuentra la adicción a las redes sociales, que, dice, nos vuelve cada vez más impersonales e indiferentes ante los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Hay personas que viven en el limbo; no saben qué es lo que sucede con su identidad, si son gay o trans o si decidir ser de una u otra manera. Mi experiencia personal fue lo que me llevó a investigar sobre la salud mental, fue la necesidad de encontrar la respuesta a una problemática personal. La comunidad LGBTQ+ es un grupo vulnerable que está en evolución, en un cambio y una lucha constante para mejorar”, dice en entrevista con El Sol de México.

El experto narra su historia de vida, en la que existió una fuerte etapa depresiva. “Al igual que millones de personas, no me daba cuenta de que estaba enfrentando una problemática grave de la cual no conocía el origen. En la búsqueda de esa respuesta me convertí en coach de salud mental, junto con la ONG, para entender mejor la situación y seguir adelante.

“Yo no tuve problema con mi apertura sexual, fui discreto, pero sin ocultar mi sexualidad; fui muy bien recibido en la familia, pero no se hablaba del tema. El problema fue cómo enfrentarlo ante los demás, hoy en día dentro de los contextos y condiciones con las que vivimos los seres humanos, hay un conocimiento y sabiduría para sacar adelante este tipo de problemáticas”.

Afirma que una depresión puede llevarnos a un estado de incapacidad

“Una patología mental, puede ir de moderada a aguda, cada una determina ciertos síntomas, yo no tuve una depresión de incapacidad, sino funcional, que me ayudó a dar el paso para investigar su origen, es decir que te deprimes, pero acabas logrando el éxito en lo que te decides hacer.

“Si hablo de bipolaridad, esta es una condición del cerebro que se manifiesta en diferentes fases como la depresiva o maníaca, y si las condiciones, el maltrato o la presión social afectan a tu cerebro y pensamiento y por consiguiente a tu estado anímico y en cómo se ve la persona a sí misma. La persona se siente afectada inconscientemente, aunque no lo exprese porque está viviendo en un entorno que no es favorable, y eso no lo no identificas, sólo recibes los ataques, pero en el inconsciente esas agresiones se quedan guardadas y posteriormente se ven reflejadas en el comportamiento, en síntomas no entendidos que si no se tratan, pueden llegar a convertirse en patologías. Si no te atiendes o no vas identificando con antelación lo que te va pasando, a la larga puedes desarrollar una enfermedad como la bipolaridad”, explica.

Añade que la depresión, ansiedad, miedo o un estado de euforia son el reflejo de circunstancias almacenadas en la conciencia de las personas no sólo en el presente sino de tiempo atrás.

“Aquí el riesgo es que todo esto se quede en fases permanentes toda tu vida. Lo más difícil es aprender a identificarlas, pues para eso existe la psicolocación, que si no la aplicamos podemos vivir en la inconsciencia toda la vida, y desafortunadamente hay personas que no cuentan con las herramientas necesarias para salir adelante ante esos conflictos”.

Las redes sociales son un mal necesario. Han sido benéficas, pero hay que ser consciente sobre cómo manipular al algoritmo y no al revés





Sobre casos de homobofia o discriminación, la autodefensa surge de forma inmediata, que en diferentes circunstancias es la respuesta natural ante un ataque verbal o físico, sintiéndonos con el poder de solucionarlo en el momento, pero que por lo regular si no resulta a nuestro favor, se interioriza y no se resuelve dentro de nuestro cerebro.

“Una persona que busca sus propias herramientas puede ser más fuerte o más vulnerable, las familias no saben lo que es la psicolocación ni cómo tratar un caso de un familiar con una patología como bipolaridad, trastorno de ansiedad agudo o depresión.

“De esa forma se armoniza el ambiente disfuncional en el que vives, la terapia sistémica es muy interesante porque revisa los casos en que un solo familiar distorsiona todo un ambiente. Las personas dicen: ‘Yo me puedo defender sola o solo, pero me perjudico, el tener garra para salir adelante es perjudicial y desgastante para la salud física y mental, pues todo esto se puede convertir en traumas que reflejas en exabruptos o en un momento de discusión. Algunos suelen deprimirse sin saber por qué y no saben que es por ese dolor que han guardado por tanto tiempo”.

Las redes y el entorno en caos

Jan describe el entorno social actual como una limitante de la estabilidad emocional, incluyendo las redes sociales, que nos controlan y nos manipulan de forma considerable.

“Estamos en tiempos muy complejos, hay crisis por todos lados. Un mundo en guerra, con cambios climáticos extremos, la forma de comunicar ya cambió y ese tema es muy extenso, pero todo va cambiando, entonces el gran desafío es cómo conseguir una vida armónica y en paz con un mundo tan complicado.

“Los cambios de conducta de las personas son comunes. No hay atención sostenida hacia un tipo de tema. Esas es la nueva forma de comunicar, eso ha sido el problema con las apps. Por ejemplo, si aclaro algunos puntos directos contigo en una videollamada, o un mensaje de whats up puede parecer agresivo si no te pongo los emojis correctos; muchas cosas pueden malinterpretarse”.

Bazant dice que la gente no se da cuenta lo grave que es la tecnología y que hay más contras que pros, debido a que las personas no logran ser conscientes de la grave manipulación que ejercen las redes sociales en la psique.

“Son un mal necesario y han sido muy benéficas, pero hay que ser consciente sobre cómo manipular al algoritmo para obtener la información que tú requieres, y no a la inversa.

En México unos 15 millones de personas viven con trastornos mentales, aunque sólo el 10 por ciento recibe el tratamiento que requiere





“Dentro de la comunidad LGBTQ+ se debe de cuidar la forma en la que se maneja la comunicación, porque el imaginario colectivo social en la gran generalidad está siendo manipulado, está afectando la percepción que tenemos del mundo, nuestro sistema psicoemocional, y por ende la forma en que te comportas y tu autoestima al seguir las tendencias porque entonces, surge la comparación con el otro”.

Su mensaje hacia las nuevas generaciones lo transmite a través de la comunicación asertiva, que es entender los impactos en la salud y las repercusiones de las aplicaciones en su estilo de vida y en la forma en que se desenvuelven.

“El amor propio, la validación personal y el empoderamiento, provienen de ti mismo, no de la validación de gente extraña y que no conoces”.

Según datos de la Secretaría de Salud, en México unos 15 millones de personas viven con trastornos mentales, como ansiedad generalizada, estrés postraumático y depresión. Aunque sólo una de cada diez personas recibe el tratamiento que necesita de manera oportuna.

A nivel mundial, la OMS estima que 970 millones de personas padecen algún trastorno mental. En el más reciente encuentro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre este tema, destacó la importancia de democratizar los servicios de salud mental y garantizar una cobertura adecuada.

En México en el 2022, se lograron hacer modificaciones en materia de salud mental y adicciones (reforma 131 DOF 16 may 22) donde se establece que "todas las personas tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación de ningún tipo".

Esta iniciativa propone la atención a los pacientes de salud mental desde el primer nivel de atención, es decir, se pretende la implementación de la atención psiquiátrica desde las clínicas familiares. Esto garantiza un diagnóstico oportuno, además de ofrecer internamiento en situaciones de crisis en hospitales generales, garantizando disponibilidad de camas para este rubro. Adicionalmente, se contempla la atención integral de la familia a través de la psicoeducación. Estas medidas se implementaron con la finalidad de proteger los derechos humanos de los pacientes.