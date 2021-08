Medidas contra Covid: ¿cuáles debemos seguir y cuáles olvidar?

Tras más de un año desde el Covid-19 surgió en todo el mundo, las olas de este virus han resurgido y con ello el exhorto de las autoridades para que la población no baje la guardia y continúe cuidándose para evitar más contagios y sobre todo, más muertes en esta pandemia.

Ante dicha situación, hoy te nombramos las medidas sanitarias que aún debes de seguir para estar protegido, y al mismo tiempo, te nombramos aquellas que ya debes dejar de un lado y olvidar.

-Usar cubrebocas o mascarilla

De acuerdo con el IMSS, el uso de cubrebocas de manera correcta, es decir que cubra la boca y la nariz, sigue siendo primordial para evitar los contagios contra el Covid-19, pues impide que las secreciones de saliva estén en contacto con el virus y al proteger la boca, esto evita que dichas secreciones viajen por el aire y se vuelvan volviéndose un foco de transmisión.

-Mantener el distanciamiento físico

El hecho de mantener "sana distancia" continúa siendo de vital importancia para evitar los contagios masivos, así como el hecho de poner barreras entre las personas.

Cualquier método de barrera funciona pues bloquea que las gotículas de la respiración de una persona pasen a otra y esto prevenir el contagio. Es el principio por el que también funcionan los cubrebocas.

-Vacunarse contra el Covid

Está comprobado que el vacunarse contra el coronavirus puede evitar que se contraiga y se propague el virus, además pueden evitar que se enferme gravemente aunque se contraiga el Covid-19.

Vacunarse es de vital importancia pues ayuda a proteger a las personas de tu alrededor, en especial aquellas con mayor riesgo.

-Evitar saludar de mano o beso

La importancia de evitar saludar de mano o beso responde a que el virus está presente en las gotas de saliva y en las secreciones respiratorias de los enfermos, por lo que al tocarnos la cara, boca, nariz y ojos o al estornudar y toser, se contaminan las manos y esto las convierte en un modo de transmisión.

-Cubrirse ante un estornudo o al toser

Al estornudar o toser, cubrir nariz y boca con el ángulo interno del brazo o utilizando un pañuelo desechable (el cual deberá tirarse de inmediato a la basura y posteriormente lavarse correctamente las manos).

-No automedicarse si hay síntomas

No automedicarse y quedarse en casa si se tienen padecimientos respiratorios leves como fiebre, cansancio, tos seca. es necesario acudir a la clínica más cercana para recibir atención médica, no automedicarse y seguir las reglas que el personal de salud indique.

En caso de tener alguna enfermedad respiratoria leve, permanecer en casa para evitar contagios masivos.

Es necesario extremar precauciones para los adultos mayores y quienes padecen alguna enfermedad subyacente, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, ya que tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.

-Difundir el protocolo preventivo contra Covid

El protocolo preventivo que las autoridades de salud han estipulado debe seguirse replicando no solo en casa sino en escuelas, en el trabajo, negocios y en la calle.

En el caso de los centros laborales se exhorta a difundir la información oficial de medidas preventivas a los trabajadores, sintomatología y cuando acudir a la Unidad de Medicina Familiar.

Ademas se debe evitar que personas con síntomas respiratorios permanezcan en los centros de trabajo y dar aviso lo antes posible de los casos de empleados enfermos.

Estas son las medidas que las autoridades de salud siguen repitiendo y que ahora junto con la vacuna de Covid-19, son las reglas de oro que te protegeran en esta época de pandemia.

Medidas contra el Covid-19 que no funcionan

Aquí te detallamos la otra cara de la moneda: medidas que gracias al tiempo que ha pasado y a los conocimientos que se han adquirido, ahora se sabe, por voz de los expertos, que no funcionan contra el virus.

Estas son las medidas sanitarias que tal vez sigues haciendo pero que en realidad no funcionan para protegerte contra el Covid.

-Desinfectar paquetes o bolsas

En marzo del año pasado se difundió que el coronavirus podía sobrevivir en superficies hasta por tres días, sin embargo, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) posteriormente señalaron que el Covid-19 no podía extenderse fácilmente por las superficies.

Los expertos en un artículo de la revista Nature indicaron que la medida no es de gran ayuda pues la probabilidad de que el virus esté pegado en la bolsa o en alguna caja es baja.

La viróloga María Fernanda Gutiérrez, de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia explica que lo importante, es mas bien lavarse las manos después de agarrar estas cosas.

"No son las bolsas las que trasmiten el virus o las cajas, son las manos".

-Los tapetes de desinfección

De acuerdo con Diego Rosselli, profesor de Epidemoiología de la Universidad Javeriana, instalar estaciones de desinfección con tapetes no sirve.

Retomando la información anterior, la transmisión del virus por superficies es menor de lo que se creía inicialmente, y ahora se sabe que no hay evidencia de que los zapatos contaminen a tal grado que puedan transmitir el Covid-19.

-Tomar la temperatura

Ya sea en la cabeza, (para matar el recuerdo de ese amargo amor) o en la muñeca, el punto de tomar la temperatura no sirve De igual forma la Dra. Gutiérrez explica que esta medida no sirve pues

"Ni en la muñeca ni en ninguna parte. Una razón es porque, en general, el virus no es un virus altamente productor de fiebre", señaló la doctora Gutiérrez.

-Quitarse la ropa al llegar a casa

El hecho de quitarte la ropa luego de haber salido a la calle para evitar el contagio no funciona pues aunque el virus se pegue a las prendas, éste no tiene movilidad en ellas y no puede saltar a los cuerpos de las personas para contagiarlos.

Para contagiarse no solo se necesita que el virus esté presente, sino que haya una carga viral significativa y concentrada. Si llega a haber presencia del virus en cualquier superficie, puede que sea degradado por la manipulación, la temperatura e incluso el material de la superficie.