Mi mamá y el sexo | Muñecas OMG vs Barbie

¿Cómo les fue de Reyes? Si terminaron pidiéndole a Melchor todo lo que no les trajo Santa Claus, quizá deberían reflexionar sobre cómo se portaron durante el 2021. Yo no pedí nada, pero si fuera más pequeña quizá hubiera pedido una muñeca O.M.G. de L.O.L.

A las llamadas “LOLs” las descubrí hace tiempo, pero no les había dado mayor importancia. Incluso me molestaba que sus vendedoras no sabían lo que realmente contenían sus “cápsulas sorpresa”. Te ofrecían por igual una esfera que traía un rompecabezas y no la muñeca. El tema del precio también era un punto a considerar.

A esa gama de mini maniquíes —que incluyen niñas, niños, bebés y mascotas— hay una serie adicional de muñecas y muñecos “adolescentes” llamados O.M.G. que a todas luces son la competencia directa de Barbie.

Pero esta nueva colección de muñecos plásticos, producidos por la estadounidense MGA, llamó mi atención porque son “anatómicamente correctos”. ¿Qué quiere decir eso? Significa que los varones tienen pene y las mujeres, vulva.

Muñecos sexuados

Los muñecos L.O.L. más pequeñitos —que representarían a niños y niñas entre 6 a 8 años— son anatómicamente correctos. Como educadora sexual es algo que celebro, porque pese a las críticas que hubo en Estados Unidos, por parte de algunos padres, es necesario decir que ese tipo de muñecos son un gran acierto.

Las quejas mencionaban que el principal mercado de estas muñecas son las niñas, por lo que les resultaba completamente innecesario colocar un pene a los muñecos varones. Para empezar, los juguetes no deberían tener género, quiero decir que no debería haber “juguetes para niños y juguetes para niñas”. Ese tipo de divisiones reafirman estereotipos que son muy dañinos.

En mi cruzada por desmontar tabúes, en una edición anterior habíamos referido los beneficios de utilizar muñecos anatómicamente correctos, pues entre otras cosas, desde pequeños, los niños y las niñas se identifican con su género. Cuando intentamos ocultar lo evidente, estamos mandando un mensaje negativo sobre la sexualidad.

Los muñecos sexuados permiten explicar a los menores que nadie debe tocar su cuerpo y que hay partes con piel tan sensible y delicada —como los genitales— que debemos asear adecuadamente y cubrir para protegerlos. Cuando las muñecas tienen marcada la vulva es fácil explicarle a una niña cómo debe limpiarse, luego de que ha ido al baño. Esto es del ano hacia la espalda para evitar infecciones urinarias.

La explicación también será más clara para un varón si le mostramos cómo lavarse bañando a su muñeco con pene. Esto permite que los cuidadores den más independencia a niños y niñas para asearse solitos y así fortalecemos la idea de que NADIE debe tocar su cuerpo.

Hipersexualización

Ahora bien, las muñecas y los muñecos O.M.G., que son la versión adolescente de esta nueva apuesta de MGA, traen pintados unos lindos chones y calzoncillos, sin ocultar que lo que se cubre son los genitales. También tienen definidas sus nalguitas, aunque eso no sea tan novedoso, pues incluso las Barbies y los Kents siempre las han marcado.

Hay que decir que, hasta cierto punto, las muñecas Barbie también son anatómicamente correctas. Se les criticó por ser exageradas en sus proporciones, pero el que tengan definido el busto de una mujer adulta significa que están sexuadas. En el caso del busto de las muñecas O.M.G. es mucho más proporcionado y además tiene marcados los pezones, eso sería otro punto a su favor en materia de educación sexual.

La competencia de Mattel sabía qué buscaba con esta nueva gama de muñecas que, de acuerdo con la firma de investigación de mercados NPD Group, están superando las ventas de Barbie, Pokémon, Nerf, Marvel y los juguetes de Star Wars.

Para quienes no se sepan la historia, MGA y Mattel traían pique en los tribunales por los derechos de autor de las Bratz, una gama de muñecas que ya está descontinuada, pero que en su momento pegó con tubo y desbancó a las Barbies.

Un colaborador de Mattel diseñó las Bratz, pero no convenció a esa firma de producirlas y se fue a MGA. Lo demás fue un pleito legal de propiedad intelectual que obligó a sacar a la muñeca del mercado.

En 2015, en una noche de insomnio, Isaac Larian, fundador y CEO de MGA Entertainment, comenzó a elaborar la idea de los “juguetes sorpresa”. La lección aprendida de las Bratz era que más allá de competir con el producto en sí mismo, habría que presentarlo de manera distinta y más interesante para sus consumidores.

Así nacieron las L.O.L. y sus hermanas O.M.G. que son mucho más coloridas, maximalistas en sus atuendos y de mejor calidad que las Barbies. Sin embargo, su principal atractivo es… ¡sacarla de la caja!

Las Bratz ya usaban mucho maquillaje. Sus peinados, vestuarios y calzado también eran más llamativos que los de Barbie. En este punto habría quienes incluso evitaban comprarla para evitar la hipersexualización de sus niñas.

Una amiga me decía que las Bratz le parecían “más putas”. ¡Válgame! Pobres infancias. Acorraladas entre el estereotipo de la mujer rubia que debe ser perfecta a la mirada masculina y la mujer que por su vestimenta es juzgada y calificada. Creo que a todas las muñecas deberíamos ponerles una pañoleta verde al cuello y hacer que canten el himno feminista “El violador eres tú”.

Al final, las muñecas y las niñas pueden vestir como les parezca mejor. Sin ser juzgadas. Y eso vale lo mismo para los muñecos y los niños. Ese es el otro gran acierto de MGA: la diversidad. Presentan todo tipo de colores en la piel y en el cabello. Los atuendos son variados, extremos y recargados, pero cada usuario podrá simplificarlo o hacerlo tanto más complejo como le plazca. La ropa, incluso, podría ser unisex.

Me atrevería a escribir que son muñecos y muñecas con una inspiración transgénero que era inevitable y que difícilmente cabe en el mundo Barbie, con todo y que Kent será pionero en haber mostrado una masculinidad distinta a la esperada por el patriarcado.





*Educadora Sexual Infantil

@mimamayelsekso