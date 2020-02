Mitos y realidades de la depresión

La muerte de un ser querido, una mala racha en el trabajo, un accidente o sentirse solo durante fiestas familiares son eventos que nos pueden deprimir, pero hay que tomar las decisiones necesarias para salir de ese estado de ánimo

¿Qué es la depresión?

La depresión se puede confundir con la tristeza o la melancolía, no es un síndrome universal, no es un síndrome que exista en todos lados, no es una especie de enfermedad como lo es la varicela, pero sí es un discurso social que todos compartimos y que en este caso utilizamos para definir a una persona que no es muy productiva, que no es muy sociable y que tendría que atenderse por un especialista si lo solicitara.

¿Es un proceso químico o psicológico?

Ni uno ni otro, es un proceso cultural que tiene que ver con el bienestar subjetivo. La persona no hace una valoración de lo que ha hecho y conseguido en la vida, sino es la manera en cómo se compara con quienes se relaciona. Si mi amigo, jefe, hermano o compañero de trabajo tienen algo (hijos, pareja, dinero, puesto de trabajo, viajes) que yo no tengo o no he conseguido.

¿Por qué se habla que en esta temporada de invierno la gente se deprime más?

Hay investigaciones que lo correlacionan con las estaciones y evidentemente la menor cantidad de sol que se da en la época invernal (de diciembre a febrero), sin embargo, no hay una demostración de que sea un síndrome biológico, sino más bien es una connotación social y cultural, ya que en la época de Navidad que acaba de pasar, hay una connotación religiosa que la gente debe estar alegre y habrá personas que no lo sientan así.

¿La ansiedad va junto con la depresión?

Sí y no. Si por ejemplo una persona hace una valoración negativa de la vida, inmediatamente necesitará mantenerse feliz, pero como no se siente así, empezará a buscar cosas con qué cubrirlo. Están relacionados, pero no necesariamente en todos los casos.

¿Quiénes se deprimen más,las mujeres, los hombres, los niños, los adultos mayores?

No es factible encontrar estadísticas sobre que cierto sector de la población, como sería el caso de las mujeres tiendana deprimirse más que los hombres.

¿En las personas depresivas puede el alcohol provocar se sientan aún más tristes?

Todas las personas que toman alcohol reaccionan de manera diferente. No todos se deprimen. Una cosa es que sea depresor del sistema nervioso, pero eso no quiere decir que dé depresión, solamente significa que reduce tu actividad en el sistema nervioso. Relaja. Hay personas que no se sienten relajadas, sino se sienten normales.Hay quienes sí se deprimen y hay personas que se sienten más divertidas, menos presionadas y entonces les da una especie de euforia

¿Cómo se puede ayudar a una persona que esté deprimida?

Nunca se debe decir a la persona deprimida “no estés triste”, porque es una falta de empatía ante el desconocimiento de lo que está sufriendo y porque en el futuro va a mentir sobre su estado de ánimo, lo recomendable es apoyarla y acompañarla y, si fuera necesario, que un sicólogo trate esa depresión.

¿Sirven los medicamentos para las personas depresivas?

No, porque anestesian emocionalmente, no se sienten los golpes de la vida, pero tampoco la felicidad. Se acostumbra al individuo a una vida emocional aplanada y, además, hay medicamentos adictivos que causan efectos secundarios como ansiedad.

La terapia por medicamentos es la peor de las opciones, porque lo único que se hace es posponer un problema, amaestrar o domesticar la sensación, pero los problemas siguen ahí.

¿La alimentación podría servir?

No, este tipo de consideraciones generalmente se enfrentan con la vida real. Sí hay que comer saludable, pero al final los problemas siguen siendo los mismos. La persona debe convencerse de que debe responsabilizarse de su vida.

El maestro Ricardo Trujillo Correa, docente de la Facultad de Psicología de la UNAM, sugiere que “Hay que cambiar un poco este discurso, hay que ser responsable por parte de nosotros, los psicólogos, de que hemos crecido esta visión fatalista de la depresión, yo pediría que deberíamos cambiar el discurso hacia uno de más responsabilidad y de resiliencia, y evitar esta cuestión de los medicamentos y evitar esta cuestión de victimizarse, sino más bien lo que importa de la depresión es que tú asumas el control y la responsabilidad de tu vida y eso es la mejor medicina para trabajar sobre la tristeza.

Se le puede morir a uno un pariente, lo pueden correr del trabajo, se puede accidentar, pero lo que es importante en este sentido es que uno se haga responsable de su vida y eso me parece que es el mejor consejo que se pueda dar hoy en día”.

* Los datos fueron tomados de una entrevista realizada a Ricardo Trujillo Correa, Maestro en psicología y docente de la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente está por presentar su tesis de doctorado en Teoría crítica.