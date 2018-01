No, el paracetamol no contiene virus Machupo: solo es rumor de redes

"Tenga cuidado de no tomar paracetamol que viene escrito p/500",así inicia una alerta totalmente falsa que tomó fuerza aprincipios de 2017 pero que sigue viviendo en redes sociales.

La supuesta amenaza que "representa" a este medicamento estáligada al virus Machupo, mismo que es el percusor de la FiebreHemorrágica Boliviana, también conocida como tifus negro, y quese transmite principalmente a través de animales.

Según expertos este virus no puede sobrevivir en ambientessecos por lo que la "alerta" que corre en chats de Whatsapp ypublicaciones de Facebook esta equivocada: el medicamento no esconsiderado como un ambiente que pueda albergarlo.

¡¡Pues va a ser que NO!! No hay ningúnmedicamento con el virus "Machupo", ni ningún otro. No compartassin contrastar #StopBulospic.twitter.com/FqgI0H4yUZ