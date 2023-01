Normal | Piden a líderes mundiales hacerse veganos

La ONG GenV (Generación Vegana), retó al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, a hacerse vegano durante un mes, a cambio de una donación de un millón de libras a una organización benéfica de su elección.

La oferta, que expira el 31 de enero de 2022, se ha hecho anteriormente a líderes mundiales como el Papa Francisco y el expresidente estadounidense Donald Trump.

Te puede interesar: Decálogo de protección para ‘gamers’





Las campañas de GenV pretenden visibilizar el impacto de la agricultura animal en el clima, la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el potencial pandémico, la resistencia a los antibióticos, la salud pública y la vida de miles de millones de animales, tanto de granja como salvajes.

“El Primer Ministro Sunak se ha comprometido a proteger el futuro de nuestro planeta y ha hablado más de una vez sobre la importancia de mostrar compasión. Ahora le pedimos que sus palabras se conviertan en acciones, y que adopte una alimentación basada en plantas durante al menos un mes”, dijo Naomi Hallum, Directora General de la ONG.

“Esperamos sinceramente que acepte nuestra oferta de un millón de libras. Le instamos a que predique con el ejemplo y que demuestre lo satisfactoria, sana y agradable que puede ser la alimentación a base de plantas, además de ética y ecológicamente positiva”, añadió.

En una carta publicada en cuatro importantes periódicos británicos, GenV invitó a Sunak a aceptar la oferta por nuestro planeta de la siguiente manera:

“La agricultura animal representa hasta el 85 por ciento de las tierras de cultivo, pero sólo proporciona el 32 por ciento de nuestras calorías y menos de la mitad de nuestras proteínas”. (1)

Cortesía

“Para alimentar al mismo número de personas con una alimentación basada en plantas -continúa la misiva- se necesitaría sólo una sexta parte de la tierra, lo que dejaría 14.5 millones de hectáreas (2) disponibles para la restauración de la naturaleza, la reforestación y la captura de carbono”.

La ganadería es responsable de al menos el 16.5 por ciento de todas las emisiones (3) de gases de efecto invernadero producidas por los seres humanos. Si todos comiéramos productos vegetales, nuestras emisiones de GEI relacionadas con la alimentación se reducirían en un 70 por ciento (4).

Y es que, de acuerdo con los especialistas, adoptar una alimentación basada en plantas se asocia a un menor riesgo de mortalidad e incidencia de enfermedades cardiovasculares (5).





Según un nuevo estudio, comer a base de vegetales reducen el riesgo de cáncer de mama posmenopáusico en un 18 por ciento, de cáncer de próstata en un 31 por ciento, de cáncer colorrectal en los hombres en un 43 por ciento y de desarrollar cualquier tipo de cáncer en un 14 por ciento (6).

En una encuesta reciente, el 64 por ciento de los ganaderos afirmaron que considerarían la posibilidad de abandonar por completo la cría de animales, siempre que contaran con ayudas económicas (7).

Además de los anuncios de páginas completas en los periódicos The Guardian, Metro, The Evening Standard y The I, GenV ha lanzado imágenes publicitarias en la estación de metro de Westminster, con cinco mil carteles y vallas publicitarias.

La ONG también está coordinando una acción a gran escala en torno al Parlamento y Downing Street, en la que participarán camiones de comida, inflables gigantes, la colocación de una pancarta y la distribución de cientos de comidas veganas gratuitas.

“Millones de personas ya están adoptando -o acercándose- a una alimentación basada en plantas para proteger mejor su salud, a los animales y a nuestro planeta. Pero ahora que las múltiples crisis medioambientales y sanitarias son cada vez más graves, necesitamos un liderazgo urgente, positivo y poderoso. Nuestra esperanza es que el Sr. Sunak sea en efecto ese líder, y si lo es, estaremos dispuestos a firmar ese cheque de un millón de libras”, agregó Naomi Hallum.

Cortesía

Las respuestas del Papa y Donald Trump

Los voceros de la asociación comentaron a El Sol de México que sus anteriores campañas no han sido aceptadas, pero compartió con este medio algunas de las respuestas que los líderes ofrecieron:

En la respuesta del papa Francisco, firmada por el cura y Asesor de Asuntos Generales, Paolo Borgia, se lee:

“Su Santidad el papa Francisco ha recibido tu carta y me ha pedido que te dé las gracias. Aprecia las preocupaciones que tienes sobre el cuidado de nuestro planeta, nuestro hogar común, y que te han llevado a escribirle. El Santo Padre te llevará en sus oraciones y te manda sus bendiciones”.

En el caso de Donald Trump, pasaron dos años antes de que la ONG supiera el impacto que tuvo su campaña. En octubre de 2021, la ex-secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, publicó un libro en el que escribió sobre esta oferta millonaria. Y en él, declaró:

“Yo era la directora de comunicaciones en ese momento y le pregunté al presidente si consideraría aceptar el desafío, ya que recaudaría mucho dinero para una buena causa. Sabía que él amaba la carne y las hamburguesas con queso, pero un mes no parecía demasiado tiempo”. La respuesta del presidente llegó a los titulares de todo el mundo. ¡Dijo que rechazó hacerse vegano por un mes porque tenía miedo de perder neuronas!”

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, de acuerdo con GenV miles de estadounidenses descargaron su Guía de Iniciación al Veganismo y tomaron fuerza para probar una alimentación a base de plantas. Por cada descarga de dicha guía, ellos donan un dólar a diferentes causas sociales.

Los interesados en conocer más sobre estas campañas y descargar su guía pueden hacerlo en el sitio: https://genv.org/es

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Salud Datium: Una base global de nuestros datos médicos

Cultura Ibeyi: Emoción, conexión y ritmo

Ecología Sé parte del cambio, adopta un ajolote