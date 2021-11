¿Funcionan las vacunas contra la nueva variante Ómicron?

La semana pasada fue detectada en África la nueva variante del coronavirus, Ómicron, y desató temores alrededor del mundo, debido a que las mutaciones que presentan podrían mermar la efectividad de las vacunas existentes contra el Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada el pasado 24 de noviembre sobre la detección de una nueva variante del SARS-CoV-2, identificada en África, pero que ya se ha esparcido por todos los continentes.

Desde que fue reconocida por primera vez, el grupo de científicos que la descubrió tuvo preocupaciones por la gran cantidad de mutaciones que presenta Ómicron –como la OMS llamó a la nueva variante– en la proteína de pico, lo que podría reducir la efectividad de las vacunas existentes contra el Covid-19.

¿Qué dicen las farmacéuticas sobre Ómicron?

Hasta ahora las farmacéuticas que han desarrollado vacunas contra el Covid-19 mantienen la postura de que aún no se tiene información suficiente para afirmar que las fórmulas actuales pierdan eficacia frente a la nueva variante; sin embargo, ya se encuentran estudiando la secuencia genética de Ómicron y algunas incluso desarrollan un biológico específico para combatirla.

Pfizer

Pfizer, el primer laboratorio en conseguir una vacuna contra el SARS-CoV-2, informó este lunes que un grupo de sus científicos ya está desarrollando una versión de su fórmula que se responda a las mutaciones específicas de la variante detectada en África; no obstante, confían en que la fórmula conseguida a principios de 2021 seguirá siendo eficaz.

En el mismo sentido, consideran que el fármaco que crearon para prevenir la enfermedad grave de Covid-19, anunciada el pasado mes de octubre, conservará su alto nivel de eficacia. Respecto a la información sobre la nueva variante, Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, afirmó que en un par de semanas contarán con la información básica necesaria para entender los alcances de Ómicron.

Johnson & Johnson

Por su parte, Janssen –la filial de Johnson & Johnson que se encarga de su vacuna anticovid– a través de un comunicado informó que ya estudia la efectividad de su fórmula contra la nueva variante, mientras otro equipo estudia una versión específica de su vacuna para desarrollarla en caso de ser necesario.

Al igual que en el caso de Pfizer, el encargado de Janssen, Mathai Mammen, aseguró que están confiados sobre la eficacia que tendrá su vacuna de una sola dosis contra la variante.

Sputnik

El Centro Gamaleia, desarrollador de la vacuna Sputnik, confirmó que está creando una nueva versión del suero, previniendo el improbable caso de que la fórmula actual no fuera suficientemente efectiva contra Ómicron.

Los científicos encargados de crear el biológico ruso aseguran que tanto Sputnik V como Light serán suficientes para combatir la nueva variante; sin embargo, están preparados para desarrollar una nueva fórmula en caso de ser necesario.

Por otro lado, el gobierno ruso sigue buscando que la OMS reconozca la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleia, ya que hasta el momento no cuenta con este aval. En el caso de México, así como otros países latinoamericanos, un amplio sector de la población ha recibido las dosis de la Sputnik.

Moderna

Mordena es el laboratorio que muestra una mayor preocupación respecto a la variante Ómicron, o cuando menos es el único que la ha hecho pública.

Stephan Bancel, presidente del laboratorio estadounidense, aseguró que la información sobre la eficacia de las vacunas actuales contra la nueva variante estará disponible en las siguientes semanas, pero advirtió que los pronósticos no son alentadores.

"Todos los científicos con los que he hablado [...] sienten que 'esto no va a ser bueno'", declaró Bancel al periódico Financial Times.

Lo anterior se adelanta incluso a la postura de la OMS, que, a pesar de calificar a Ómicron como preocupante, pidió tomar medidas congruentes con la información existente y no caer en pánico.

Por parte de la respuesta de Moderna ante la variante, al igual que otros laboratorios ya prepara una versión para esta cepa; sin embargo, contrario a los otros laboratorios, considera que podría darse una reducción importante de la protección que brindan las vacunas actuales contra el Covid-19.

Más allá de la efectividad de las fórmulas para combatir el SARS-CoV-2, Ómicron sólo requirió un par de días para causar estragos. La semana pasada los mercados se tambalearon ante la nueva variante del coronavirus; particularmente las acciones de las empresas más expuestas a las restricciones sanitarias, como las dedicadas a turismo, aerolíneas y entretenimiento, vieron caer el precio de sus acciones.





