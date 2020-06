Oxímetro de pulso, aliado para sobrevivir

El mayor riesgo del coronavirus es que los pulmones pierdan su capacidad para oxigenar el cuerpo, lo que causa fallas en otros órganos y provoca una sensación de ahogamiento o falta de aire en los pacientes.

Pero la ciencia médica ha desarrollado dispositivos caseros, conocidos como oxímetros de pulso, que calculan la saturación de oxígeno en los pulmones y que sólo deben ser colocados en los dedos de los pacientes para obtener una medición.

El oxímetro de pulso funciona como una pinza de ropa que se pone en el dedo para que el aparato mida el nivel de oxígeno en el cuerpo y el ritmo cardíaco.

De acuerdo con la Clínica Mayo, una entidad estadounidense sin fines de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, los valores normales arrojados por un pulsioxímetro suelen oscilar entre 95 y 100 por ciento.

Los valores inferiores a 90 por ciento se consideran bajos, por lo que es recomendable consultar a un médico en caso de obtener esta lectura.

El organismo internacional detalla que un nivel bajo de este elemento en el cuerpo puede generar una enfermedad conocida como hipoxemia, que se concentra principalmente en las arterias, que son las encargadas de trasladar el oxígeno a través de la sangre a todo el cuerpo.

Para tener un nivel óptimo de oxígeno, el gas debe estar presente de forma suficiente en el aire cuando respiras; los pulmones deben ser capaces de inhalar el aire que contiene oxígeno y exhalar dióxido de carbono y, finalmente, la sangre debe ser capaz de hacer circular el oxígeno en todo el cuerpo, señala la Clínica Mayo.

Sin embargo, el Covid-19 causa una condición conocida como hipoxia silenciosa. El término se refiere a que una persona que contrae la enfermedad puede seguir respirando con normalidad y no presentar los síntomas típicos, como la dificultad para respirar, lo que incrementa el riesgo para la vida de un paciente diagnosticado con SARS-CoV-2.

Por ello, el uso de este dispositivo puede representar una diferencia entre la atención oportuna y las complicaciones derivadas del padecimiento.

Para prevenir que los pacientes con Covid-19 leve tuvieran complicaciones, la Secretaría de Salud de Tabasco, uno de los estados con mayor concentración de casos por cada 100 mil habitantes en el país, entregó oxímetros de pulso de forma gratuita a las personas que fueron confirmadas con la enfermedad, aunque los aparatos fueron entregados en préstamo.

La titular de la Unidad de Enfermería de la dependencia estatal, Esther León Falcón, informó que el kit es entregado de forma gratuita por las jurisdicciones sanitarias a los pacientes diagnosticados con síntomas leves y con manejo domiciliario.

El paquete, abundó la funcionaria, contiene además un cubrebocas, una botella de alcohol en gel, así como un oxímetro en calidad de préstamo.

¿CÓMO FUNCIONA?

De acuerdo con un artículo del New York Times , cuando metes el dedo en un oxímetro de pulso, este emite diferentes longitudes de onda de luz a través de tu dedo en busca de hemoglobina, una molécula de proteína en la sangre que transporta el oxígeno. La hemoglobina absorbe diferentes cantidades y longitudes de onda de luz según el nivel de oxígeno que transporta. Tu oxímetro de pulso mostrará una lectura numérica: un porcentaje que indica el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. Si has acudido a una consulta con algún doctor en los últimos veinte años, has usado un oxímetro de pulso.

El dispositivo funciona mejor con manos calientes que con manos frías. Además, debido a que los niveles de oxígeno pueden fluctuar, considera tomar mediciones varias veces al día. También pruébalo en distintas posiciones: por ejemplo, acostado o caminando. Toma notas para compartirlas con tu médico.

Para tomar la lectura es recomendable usar el dedo medio de la mano dominante, es decir, la derecha si eres diestro o la izquierda, si eres zurdo. El segundo dedo que arroja la mejor medición es el pulgar, según el rotativo estadounidense.

Estos dispositivos médicos se pueden conseguir en farmacias, tiendas de autoservicio y tiendas online, con precios que oscilan entre los 323 y mil 100 pesos.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Sociedad "No soy una estrella de las redes": Lord Molécula

Sociedad Bajo observación | Alcanzan los 2 millones de nuevos casos en la última quincena