Pacientes trasplantados también denuncian falta de medicamentos

En el cuatrimestre que va de mayo a agosto de este año, los pacientes que recibieron un trasplante de órgano se colocaron como como el tercer grupo con más denuncias por falta de medicamentos en los hospitales donde reciben atención médica, sólo por debajo de los enfermos de cáncer y de diabetes mellitus, de acuerdo con la plataforma del colectivo Cero Desabasto.

Este grupo se movió cinco posiciones con respecto al cuatrimestre anterior (enero-abril de 2021), pasando del octavo sitio al tercer grupo de pacientes con más denuncias por desabasto de medicinas.

Las personas trasplantadas han reportado el desabasto principalmente de medicamentos inmunosupresores como tacrolimus, ácido micofenólico, sirolimus y prednisona, que son fármacos que las personas que reciben un órgano requieren tomar de por vida.

Desde 2009, el desabasto de medicamentos se ha agudizado

Este lunes, el colectivo Cero Desabasto, que aglutina a 68 organizaciones, publicó su segundo informe cuatrimestral sobre desabasto de medicamentos en México. El documento indica que desde febrero de 2019 se han recibido seis mil 413 reportes que detallan la falta de alguna medicina, vacuna o insumo médico en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.

Durante el último cuatrimestre recabaron mil 823 reportes, siendo el periodo con la cifra más alta de denuncias.

“Podemos decir que lejos de ir mejorando, con base en nuestros datos, el desabasto se ha agudizado y es generalizado en todos los estados y subsistemas”, indicó Frida Romay, jefa de la causa Salud y Bienestar en la organización Nosotrxs, durante la presentación del estudio.

El informe indica que la patología con más reportes es el cáncer: uno de cada cuatro reportes es por la falta de algún medicamento o insumo para el tratamiento de esta enfermedad.

Le siguen los casos reportados de pacientes con diabetes, trasplantados, con hipertensión arterial y con enfermedades de salud mental. “Estas cinco patologías aglomeran 57% de los reportes”, indica el estudio.

En el caso de los pacientes trasplantados, el documento señala que “mes con mes, cientos de pacientes trasplantados van a la farmacia y/o el área de abasto a surtir su receta; si no se toman sus medicamentos a tiempo pueden comenzar complicaciones que podrían desencadenar que pierdan el órgano que les trasplantaron o incluso, pueden fallecer anticipadamente".

“Las y los pacientes trasplantados saben que no les queda de otra y mes con mes van a la institución que les corresponde para que se les garantice su derecho a la salud. Lo cual parece, en ocasiones, que les están haciendo un favor porque no les hacen sentir que es un derecho sino más bien, un ‘regalo’ por el cual deben de rogar”, señaló el documento de Cero Desabasto.

Hospitales con más desabasto

Por instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el que más reportes de desabasto acumula con 54% de las denuncias. Le sigue el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con 21% de los reportes; luego el Instituto de Salud y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 14%, y el porcentaje restante se distribuye en los demás servicios estatales y subsistemas federales.

Los hospitales con el mayor número de reportes de desabasto entre mayo y agosto fueron el Hospital de Especialidades de Oblatos, mejor conocido como el Centro Médico de Occidente del IMSS, en el estado de Jalisco; el Instituto Nacional de Cancerología, y el Centro Oncológico Estatal del ISSEMYM en el Estado de México.

Durante la presentación del estudio compartió su testimonio Nayeli Fonseca, paciente de 28 años que recibió un trasplante renal hace nueve años en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, en la capital del país. Ella señaló que ha habido desabasto en los medicamentos que requiere desde hace más de un año.

A raíz de la pandemia aumentó más. Sí había desabasto (antes), pero no había tanto… Ya es muy constante, ya no es de uno o dos meses, ya es desde el año pasado… Incluso medicamentos que regularmente no se escasean, ahora sí

Agregó que entre los pacientes buscan la manera de conseguir sus medicinas. Recurren a trueques y en caso extremo comprarlo en las farmacias, pero son caros.

Por su parte, Andrés Castañeda, de Nosotrxs, agradeció a todas las personas, pacientes y personal de la salud, que hacen posible que la plataforma para reportar desabasto exista.

“Creemos que estos números no sólo son números, sino son personas que no están recibiendo un tratamiento que es importantísimo para poder garantizar su salud, y que el hecho de no recibirlo tiene implicaciones importantes a nivel social, económico y de familia”, indicó Castañeda.