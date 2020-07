Por Covid-19, Salud clasificará a trabajadores de alto riesgo según sus enfermedades

La Secretaría de Salud estima que 982 mil 924 personas que presentan hipertensión en grado 2, así como 722 mil 148 que presentan obesidad y 198 mil que tienen más de 65 años de edad son trabajadores asegurados califican en situación de vulnerabilidad para desarrollar una complicación o morir por Covid-19.

Respecto al uso del cubrebocas, el gobierno de México recomienda el uso del cubrebocas pero no lo vamos a hacer una medida obligatoria contra Covid-19, “eso no quiere decir que no lo recomendemos, pero consideramos que la sociedad está conformada por personas maduras, de personas consientes que pueden tomar decisiones favorables no solo a su propia salud sino a la salud de otras personas”, dijo Hugo López-Gatell subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Al dar a conocer una primera estimación de aquellos trabajadores que en la reapertura de actividades económicas pudieran quedar exentos del regreso a laborar, la secretaría presentó una clasificación de 5 colores en los que cada uno de ellos podrían ser valorados en función de su situación de salud y de la edad. Los colores van desde valorar la vulnerabilidad frente al embarazo, la lactancia, obesidad, los adultos mayores, hipertensión arterial, en segundo grado, quienes tienen diabetes mellitus asma, enfermedad pulmonar obstructiva y enfermedad cardiovascular o cerebral, así como la enfermedad renal crónica, los que viven con VIH y los que viven con cáncer.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional el funcionario nuevamente fue consultado respecto del uso del cubrebocas y luego de anunciar que presentará un video en donde se recopilen las ocasiones en las que se ha referido al tema y que se llamará Usa tu cubrebocas, indicó que el cubrebocas no es una barrera protectora sino una medida de protección de los otros, no de uno mismo.

El uso del cubrebocas es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos, agua y jabón, alcohol gel, complementa a la sana distancia, quedarse en casa, cuando se está con síntomas y estas medidas pueden ayudar a disminuir la transmisión del virus que genera la enfermedad de Covid-19.

El funcionario anunció que se publicará el lineamiento para el retorno seguro para el campo de trabajo, en particular orientado a las personas vulnerables de salud.

Se ha ubicado una primera versión que tiene indicaciones precisas de las categorías de riesgo, como el control de la presión arterial, de la diabetes, con VIH y embarazadas.