¿No te salió la muela del juicio? UNAM explica por qué

Los terceros molares, también conocidos como “muelas del juicio” forman parte de un “evento canónico” en la vida de diversas personas, debido a los malestares que generan, o por el recuerdo de la hinchazón en la cara causada por la extracción de estos dientes.

Sin embargo, algunas personas no viven su “evento canónico”, debido a que no les salen las muelas del juicio, ¿conoces a alguien que esté en dicha situación? La UNAM explica porqué no salen los terceros molares.

De acuerdo con el odontólogo Roberto Hernández, académico de la UNAM, los terceros molares son conocidos como “muelas del juicio” porque salen entre los 17 y 25 años cuando “uno ya es juicioso”.

¿Por qué no salen las muelas del juicio?

En Gaceta UNAM, el doctor Roberto Hernández explica que las muelas del juicio no salen debido a la dieta humana actual, pues, en caso de que solo consumas comida blanda y fácil de digerir, los terceros molares no “brotarán” al no tener la mandíbula desarrollada.

Antes era común que cualquier persona tuviera las cuatro muelas del juicio gracias a que la dieta era “muy fibrosa”, y por ende las personas masticaban más, con lo que tenían la mandíbula desarrollada, la cual no retenía los terceros molares.

¿Por qué sacan las muelas del juicio?

Por otra parte, es común que las personas que sí tienen las muelas del juicio, deban enfrentarse a una cirugía para extraerlas por diversas razones, relacionadas principalmente con la salud bucal.

Una de las principales razones por las que quitan las muelas del juicio consiste en que al tratar de brotar, la muela del juicio genera una pericoronitis, es decir, una infección que afecta a los tejidos que rodean la corona del tercer molar.

Además, pueden quitarte la muela del juicio en caso de que venga cubierta con una capa denominada “epitelio”, en caso de que esta sea negra, puede causar un quiste o tumor que pueden llegar a ser malignos. Para evitarlo, es necesario retirar el tercer molar.

Por último, el doctor de la UNAM explica que también pueden quitar la muela del juicio cuando solo sale un molar superior y falta el inferior, pues esto ocasiona que se vaya para la mejilla y cuando el paciente mastica o muerde les causa dolor, el cual solo se elimina con su extracción.