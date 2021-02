¿Puedo vacunarme contra Covid si tengo alergias o alguna enfermedad rara?

Con la llegada de la pandemia por Covid-19 la carrera por encontrar una vacuna se aceleró en todo el mundo; la búsqueda por un respiro a la crisis sanitaria y económica dio como resultado al menos 29 proyectos contabilizados por la OMS. En México, la única dosis contra este virus que se ha aplicado hasta el momento es la de Pfizer y BioNTech, misma que se sugiere que no se use en personas alérgicas.

Por el breve tiempo de investigación y desarrollo con el que se lanzó dicha vacuna no hubo oportunidad de plantear ni experimentar en diferentes escenarios; la meta es alcanzar la inmunidad de rebaño por lo que las primeras pruebas descartaron a personas inmunodeprimidas, con alergias graves o enfermedades raras.

➡️ Alteraciones en lengua, manos y pies, los nuevos síntomas del Covid-19

¿Enfermedades raras?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que estos padecimientos son aquellos que se presentan en menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes y, hasta el momento, se tienen registradas más de siete mil enfermedades raras. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, más del 80 por ciento de las estas enfermedades tienen un origen genético y más de la mitad de los casos comienzan a manifestarse clínicamente durante la vida adulta.

Foto: Pixabay

El presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras (Femexer), David Peña Castillo, indicó que en México se estima que hay aproximadamente 5.5 millones de mexicanos que tienen un padecimiento raro, mismo sector que ha sido invisibilizado por los pocos casos que se suelen presentar. Su rareza es el principal reto. El neurólogo adscrito e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Erwin Chiquete destacó que la otra barrera de diagnóstico son los recursos.

➡️ ¿Vacunas anticovid hechas con restos de fetos humanos y animales? López-Gatell lo aclara

Para poder tener un diagnóstico es común que el paciente busque en el medio privado primero, “que pague una institución que ya de por si a todas luces es algo complicado o bien que la institución empiece a tener el recurso en sus unidades de atención, lo cual ocurre poco porque hay poco interés en general del sistema de salud mexicano, desde toda la vida, porque la principal misión es tratar a la mayoría de la gente”.

“La tardanza del diagnóstico depende mucho de la enfermedad ya que cada una tiene sus retos particulares, por ejemplo, hay enfermedades cuyo principal reto es que se parecen a otras, entonces se confunden. No se ha estimado un tiempo promedio para todas las enfermedades, pero por ejemplo, para enfermedades hereditarias, una que se llama enfermedad de Pompe, tenemos retraso de diagnóstico de 8 a 12 años. Para enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis, tenemos retrasos de dos a cuatro años”, destacó Erwin Chiquete.

Foto: Pixabay

La situación de desconocimiento y abandono por parte de investigaciones es algo que se da en todo el mundo. La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) destaca que entre las principales causas del diagnóstico tardío se encuentra el que el paciente no recibe ningún apoyo ni tratamiento, recibe un tratamiento inadecuado con lo que su enfermedad se agrava en un 26.8 por ciento de los casos, y la cobertura de productos sanitarios por la Sanidad Pública es escaso. El panorama se complica si se toma en cuenta que solo se dispone de conocimiento científico detallado sobre menos de mil enfermedades raras y tratamiento farmacológico específico.

¿Punto ciego?

El principal reto en la carrera contra el Covid-19 es inmunizar a la mayor cantidad de personas posible, sin embargo, las pruebas no han podido trabajar en escenarios específicos, por lo que surge la pregunta de qué pasa con las personas que tienen padecimientos que no representan al grueso de la población.

➡️ Así funcionan los diferentes tipos de vacunas contra Covid-19

Chiquete explicó que no es tan común que estas enfermedades presenten contraindicaciones a las vacunas, sin embargo, depende mucho del caso.

Foto: Cuartoscuro

“De las enfermedades hereditarias usualmente no hay ninguna contraindicación con las vacunas, algunas enfermedades autoinmunes sí porque pueden precipitar recurrencias para algunas de las formas de las vacunas. También depende qué tipo de vacuna es; hay que recordar que una vacuna es cualquier sustancia que pueda provocar una reacción inmune que nos va a defender cuando nos enfrentemos al organismo que origine esa enfermedad, pero esa sustancia puede ser el microorganismo completo o parte del microorganismo”, detalló.

Es difícil predecir cómo reaccionarán las personas con estos padecimientos con las vacunas anticovid puesto que no se tiene ni un año de experiencia, sin embargo, eso no significa que la inoculación no sea posible.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Desde el punto de vista teórico es muy poco probable que las vacunas para Covid puedan ser riesgosas para personas con enfermedades raras pero hay que estar alertas. Por otro lado, es posible que estos pacientes tengan mayor riesgo de complicación por la vacunación, podría llegar a ser, no lo sabemos, pero asumiendo que sí, tenemos el reto de que es más común una complicación por el coronavirus que por las vacunas”, afirmó el especialista.

Foto: AFP

De acuerdo con Chiquete, una complicación seria en vacunas ameritaría un internamiento o que origine la muerte o la pérdida de una función, sin embargo, se estima que en vacunación sería un caso en doscientos mil; en cambio, se pueden ver 10 complicaciones serias por cada 100 personas que hayan adquirido Covid. “Sí es posible que haya mayor riesgo, quizá, y quiero subrayar quizá, en la vacunación por Covid en personas con enfermedades raras pero para empezar es ver qué enfermedad rara en particular es de la que estamos hablando, pero ese riesgo es mucho menor del que puede venir por tener Covid”.

¿Alergia al camarón?

En cuanto a Pfizer y sus recomendaciones, el especialista recalca que la versión oficial que debe dar la empresa es que en los ensayos clínicos no se estudiaron a personas con alergias severas u otros padecimientos, por lo que recomiendan que no se use en estas personas dado que no hay experiencia en ellas. En este sentido, David Neri Acosta Gutiérrez, médico especialista de Medicina Interna, señala que debido a que se trata de una vacuna de ARN Mensajero las moléculas que se inyectan en el organismo son tan pequeñas que nuestro sistema inmune no causará mayor reacción, en todo caso a lo que reaccionaríamos es hacia los vehículos o a las sustancias químicas que pueden llegar a envolver el ARN.

➡️ Concentradores de oxígeno: ¿Cuál ayuda a tratar a pacientes Covid?

“Esta plataforma tiene aminoácidos y esos son a los que podemos llegar a tener alguna reacción, y lo que se manifiesta en lo que podríamos decir las reacciones comunes, como dolor en el brazo, lo que finalmente se maneja como una reacción adversa pero no una reacción alérgica”, explicó Neri. “Estamos hablando de que a lo mejor un 80 por ciento de la población que será vacunada va a tener una reacción de ese tipo, pero una reacción alérgica y con un espectro de gravedad es realmente una probabilidad muy baja, son tasas de menos de punto uno por ciento”, agregó.

Foto: Reuters

Las personas que se saben alérgicas también tienen pocas probabilidades, teóricamente, de presentar mayores complicaciones, partiendo del tipo de alergia en primer lugar. Las alergias a alimentos tienen un espectro diferente a las alergias a medicamentos. "Uno puede tener una alergia alimentaria a camarón o a huevo y no necesariamente tiene por qué ser alérgico a grupos de aminoácidos con los que envuelven este tipo de proteína RNA. En este caso no hay una reacción cruzada en el contexto de que es un grupo amigo o es un aminoácido que se utiliza para envolver a la molécula RNA en la plataforma de la vacuna Pfizer”.

Como con toda alergia, no hay manera de saber si habrá una reacción hasta que el sujeto se exponga a la sustancia en cuestión. “De primera vez la reacción puede no ser severa dado que apenas va reconociendo esa partícula, pero al momento de seguir teniendo exposiciones repetidas, podemos llegar a tener una reacción más grave”.

➡️ Municipio en Chiapas rechaza vacunación contra Covid-19

Ante esta situación, que la vacuna de Pfizer necesite dos dosis podría representar una ventaja. “Si en la primera dosis tenemos algún efecto adverso, llámese cualquiera de ellos, hay mucha probabilidad de que en la segunda dosis exista una reacción mayor. Ahí lo que se recomienda es valorar qué tipo de reacción se presentó. Hablamos de tipo alérgico si llegó a tener alguna alteración cutánea, ronchas, enrojecimiento, o si sólo fueron reacciones adversas como dolor en el brazo y febrícula”. El especialista detalló que lo que se puede hacer con ese tipo de pacientes que pasan con una sola dosis es valorar cómo están sus títulos de anticuerpos y posteriormente llevarlos de alguna manera con esa sola dosis y esperar a la siguiente vacuna que no tenga las sustancias que está utilizando Pfizer.

Foto: Reuters

Aún cuando una persona tuviera una reacción alérgica, la probabilidad de una complicación es muy baja y si llega a ocurrir, el personal médico del centro de salud puede atender esa adversidad. Erwin Chiquete afirmó que personas con enfermedades raras idealmente deberían recibir la vacunación, ya que su sistema inmune es mucho más vulnerable.

Femexer informó que en el acercamiento que se ha tenido con autoridades sanitarias, no se está sondeando a los pacientes con enfermedades raras como un grupo prioritario para la vacunación, sin embargo, sí es considerado como un grupo especial. “No van a ser los primeros en ser vacunados como enfermos especialmente pero sí van a ser los primeros en ser vacunados como enfermos crónicos con discapacidades múltiples”, especificó David Peña.

➡️ Llevan oxígeno sobre ruedas a enfermos de Covid en Jalisco

Hasta la fecha no hay un tratamiento contra el SARS-CoV-2, por lo que las vacunas son la mejor carta que se tiene contra el virus que fue declarado pandemia hace casi un año y que hasta el momento ha dejado más de dos millones de muertos en el mundo.

Foto: Presidencia





Algunas enfermedades raras

Enfemedad de pompe: Una enfermedad rara y genética que afecta a niños y adultos, ocasionándoles debilidad muscular progresiva, y dificultades respiratorias. Su prevalencia es de entre tres mil y cinco mil personas en el mundo.

➡️ ¿Qué es la plitidepsina y cómo actúa contra el Covid?

Miastenia gravis: Enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos del cuerpo. Ciertos músculos, como los que controlan los ojos y los párpados, la expresión facial, el masticar, el habla y el deglutir a menudo se ven afectados.

Espina Bifida: Es el más común de un grupo de defectos congénitos conocidos como defectos del tubo neural, el que le da la estructura embrionaria que da lugar al cerebro y la médula espinal. A menudo llamada espina abierta, afecta a la columna vertebral y, en ocasiones, a la médula espinal. Las consecuencias son paraplejia, hidrocefalia, malformación de Arnold-Chiari (resultado de la unión con la columna durante la vida en el útero) e incontinencia urinaria y anorrectal.