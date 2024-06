¿Una raya más al tigre? Las recomendaciones de Cofepris para elegir estudio de tatuajes

Tomar la decisión de hacerte un tatuaje es algo muy importante, pero más aún es decidir en qué estudio dejarás que plasmen la tinta en tu piel.

A pesar de que un tatuador pueda tener mucho talento y dominio de varios estilos, la sanidad es lo que primero debes tomar en cuenta a la hora de elegir dónde hacértelo.

Por ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió varias recomendaciones para que no vayas a tener complicaciones por una mala higiene por parte del establecimiento.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de tatuarme?

De acuerdo con el organismo sanitario, la primera señal para descartar un estudio de tatuajes, es si en el mismo espacio se realizan otras actividadades como de barbería, poner uñas, etc, pues al realizar un tatuaje se necesita un espacio aislado.

Lo segundo a tomar en cuenta es la adaptación de espacios y el equipo, como guantes, agujas u otros materiales punzocortantes, los cuales deben ser cambiados entre cada cliente y para saber que se cumple con esta regla, el tatuador debe mostrarte que cada producto esté sellado.

Del mismo modo, la Cofepris comenta que aunque el espacio y los productos son muy importantes, también debes tomar en cuenta que deben solicitarte antecedentes médicos e información de alergias a metales o sustancias como tintes o ungüentos que te vayan a poner en la piel.

Además, estos mismos productos deben estar correctamente almacenados y que no hayan vencido, si tienes dudas, puedes preguntar y verificar si lo que van a usar para tu tatuaje no está caduco.

Cuidados que debe tener el tatuador

Una vez que hayas revisado todos los puntos anteriores, deberás estar seguro de que el tatuador o tatuadora usa guantes durante todo el procedimiento.

Además, mientras te hagan el tatuaje es importante que no estén fumando ni tampoco consumiendo alimentos o bebidas.

¿Eres artista del tatuaje y/o realizas micropigmentaciones?



Consulta la guía y conoce las condiciones que son aptas para realizar estos procedimientos y cumplir con las normas de bioseguridad para evitar riesgos sanitarios.✅

https://t.co/HeHOFdHNvC pic.twitter.com/zdffqL8xe3 — COFEPRIS (@COFEPRIS) August 8, 2022

La última recomendación de la Cofrepris es que el establecimiento donde te vas a hacer tu tatuaje tenga con la tarjeta de control sanitario vigente y un aviso de funcionamiento, ambos emitidos por dicho organismo.