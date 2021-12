¿Qué es el fentanilo? La droga que enciende las alertas por muertes en EU

A pesar de no ser una droga nueva, su uso se extiende cada vez más e incluso algunos medios informativos indican que ésta ha provocado sobredosis a algunos personajes conocidos, como es el caso de Demi Lovato y también provocó la muerte del cantante Prince.

Se dice que el fentanilo es una droga 50 veces más potente que la conocida heroína y 100 veces más que la morfina, convirtiéndola en una sustancia extremadamente peligrosa que mantiene a las autoridades en alerta.

Sonora ha experimentado una crisis de violencia en los últimos años, debido a una disputa que existe entre grupos criminales por las diferentes plazas y rutas del tráfico ilegal en el Estado. El alto consumo de fentanilo en Estados Unidos volvió al Estado más atractivo para los grupos criminales por su ubicación estratégica para pasar drogas.

En la zona Sur de la entidad, donde se encuentran Cajeme, Empalme y Guaymas, ha cobrado particular relevancia, ya que es un puerto de entrada estratégico para los precursores químicos de fentanilo y metanfetaminas que provienen de China. La importancia de esta ruta para el tráfico de fentanilo y metanfetaminas ha creado un corredor que rodea a la ruta 15 una zona extremadamente violenta.

¿Qué es el fentanilo?

Es un narcótico que se puede utilizar como anestésico y como analgésico, aquellas personas con cáncer u otras enfermedades con dolor crónico pueden usar este opiáceo para tratar los dolores asociados con el padecimiento.

Como médicamente tiene un efecto similar a la morfina y debe ser consumido siempre bajo la prescripción de un doctor, asimismo aplicado por un profesional médico para que pueda controlar la dosis.

A diferencia del farmacéutico, la droga se elabora en laboratorios clandestinos, se mezcla con heroína y resulta extremadamente peligrosa, pues se considera la causante de más muertes y sobredosis accidentales.

Es bien sabido que algunas personas llegan a consumirlo confundiéndolo con la heroína e incluso con la cocaína cuando está en polvo, pero resulta mucho más letal y peligrosa que ésta en la misma dosis.

Algunas de las características principales de la droga es que su efecto es potente e inmediato por lo que resulta muy adictivo, además más peligroso que la heroína.

¿Cuáles son los efectos del fentanilo?

Si es utilizado como medicamento para tratar el dolor, el fentanilo se une a los receptores opioides del cuerpo y aumenta los niveles de dopamina en el sistema nervioso central, causando alivio del dolor, relajación y promueve una sensación de bienestar o euforia.

Cuando se consume como droga sin control puede resultar peligrosa, pues la diferencia entre una dosis terapéutica y una dosis que puede ser mortal es muy pequeña, además si se mezcla con otras drogas el efecto puede aumentar, mencionando que la droga comercializada ilegalmente se mezcla con otras como la heroína.

Entre los efectos negativos de esta droga se encuentran la depresión de los centros respiratorios, produce sedación, cansancio, pérdida de conocimiento, doble visión, visión borrosa, disminución de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, rigidez muscular, coma e incluso la muerte accidental.

La supresión del dolor no implica que los efectos de una sobredosis en nuestro organismo no sean dolorosos y extremadamente desagradables, sino más bien todo lo contrario. Pero no sólo estos son los efectos, sino que la sobredosis puede no sólo desembocar en el fallecimiento, sino también en una recuperación con secuelas graves por la falta de oxígeno o de riego sanguíneo.

Cabe señalar los efectos de la droga son distintos en cada organismo, en base a nuestras características, como nuestro peso, nuestra altura y nuestra salud y que no sólo provoca síntomas durante el consumo, sino que una vez que la droga no está en nuestro cuerpo podemos sentir depresión, episodios de llanto, ideación suicida, ansiedad, irritabilidad e incluso alucinaciones.

¿Cómo se reconocen los síntomas de una sobredosis?

Lo primero que debes saber es que la sobredosis puede ocurrir con una sola dosis, los signos de que alguien está sufriendo una sobredosis son los siguientes:

Respiración muy lenta y superficial

Latido muy lento del corazón o casi imperceptible

Somnolencia

Piel fría y con aspecto y tacto húmedo

Sentirse mareado o confuso

Falta de respuesta a los estímulos

