¿Qué es el herpes zóster? Romina Marcos, hija de Niurka, padece esta enfermedad

La semifinalista de MasterChef Celebrity 2024, Romina Marcos, dio a conocer a través de redes sociales que su estado de salud y emocional no está al cien por ciento.

Ya que durante varios días había sufrido malestares, pero no le daba la suficiente importancia hasta que ameneció con uno de sus ojos muy afectado.

La hija de la Niurka Marcos decidió ir con su doctor por dolores de cabeza constantes, sarpullido y manchas, por lo que le fue diagnosticado herpes zóster.

Romina contó en su cuenta de Instagram cómo fue el proceso que vivió y compartió que estar sometida a grandes niveles de estrés y ansiedad hicieron que la enfermedad apareciera.

"Empecé a sentir un ardor en la zona de la cara, pero una sensación totalmente desconocida, era, literal, como agujas en la frente. Y empecé a ver que me que me salían manchas rojas en la frente y en el párpado derecho. Fue ahí donde me empecé a preocupar y fui otra vez con el doctor. Vaya sorpresa, lo que tengo es herpes zóster. La razón es que somaticé mis emociones", dijo Romina.

¿Qué es el herpes zóster y cuáles son sus síntomas?

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) indican que el herpes zóster es una infección causa por el virus de la varicela.

Cuando una persona se enferma de varicela, aún cuando se recupere, el virus se queda en el cuerpo, por lo que en determinadas circunstancias puede aparecer en el cuerpo la "culebrilla" otra forma en la que se conoce al hérpes zóster.

Como tal, la culebrilla no es contagiosa, pero si una persona que no ha tenido varicela tiene contacto con una persona con la infección, puede enfermase de la clásica varicela.

Los síntomas más comunes, según MedlinePlus son: fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y dolor abdominal, comezón o ardor.

También dolor intenso en la zona donde aparece la culebrilla, si se presenta en los ojos puede causar pérdida de visión permanente o temporal. En algunas personas puede causar perdida de audición o de equlibrio.

No hay una cura para la infección, únicamente es tratable con medicamentos antivirales y analgésicos.

Existe una vacuna llamada Shingrix, que se aplica en dos dosis y ayuda a prevenir la aprición y las complicaciones de la enfermedad.

En cuanto a la relación con el estrés, el médico Gerardo Medina Gálvez, coordinador de Programas Médicos de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indica que, cuando una persona está sometida a mucho estrés las defensas del sistema inmunológico bajan y el virus de la varicela se puede reactivar y causar herpes zóster.