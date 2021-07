Remdesivir, el antiviral para casos graves de Covid que desaprueba la OMS

Desde que inició la pandemia del Covid-19, los científicos no solo se han centrado en la ruta de las vacunas contra el coronavirus, sino que también, han enfocado sus investigaciones para el tratamiento de la enfermedad, tal es el caso del remdesivir, un antiviral que es desaconsejado por la propia Organización Mundial de la Salud, pero que muchos países, incluidos México, aseguran tiene un impacto positivo en los contagios graves.

¿Qué es el remdesivir?

El remdesivir es un agente antiviral indicado para atender al Covid-19 severo y moderado con el propósito de reducir el tiempo de recuperación.

Puede ayudar a los enfermos de Covid-19 que requieran hospitalización, debido a que es un tratamiento antiinflamatorio que se podría emplear en pacientes que, por la condición severa en la que se encuentran sus pulmones, requieren una exacerbación de la respuesta inmune.

No obstante, solo puede ser aplicada en pacietes hospitalizados, ya que, de acuerdo con sana López, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, si el medicamento se aplica desde el inicio de la infección es posible inhibir la respuesta inmune, algo que empeoraría el estado de salud.

OMS no recomienda el remdesivir en pacientes de Covid

En noviembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud emitió la recomendación de no utilizar en pacientes hospitalizados no importando su nivel de gravedad, debido a que no se encuentran las evidencias suficientes para mejorar la supervivencia de las personas.

De acuerdo con el Ensayo Solidaridad de la OMS, aplicado en más de siete mil pacientes, los resultados indicban que no había ningún efecto “importante en la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica, el tiempo de mejora clínica y otros resultados importantes para el paciente”.

Remdesivir alivia síntomas en hospitalizados de CDMX

De acuerdo con un estudio dado a conocer en mayo de este año por el gobierno de la Ciudad de México, el 68% de los pacientes hospitaizados de Covid-19 que recibieron Remdesivir tuvieron una mejoría en los síntomas, por lo que disminuyó su estancia intrahospitalaria.

Oliva López Arellano, secretaria de salud, dijo que el remdesivir es más efectivo si se aplica combinadamente dexametasona en aquellos enfermos con menos de 10 días de inicio de síntomas y suplemento de oxígeno.

Asimismo, precisó que se recomienda una dosis inicial de 200 milígramos y otras cuatro de mantenimiento de 100 milígramos cada 24 horas.

“El Remdesivir no está recomendado para manejo ambulatorio, se utiliza en personas que están hospitalizadas”, precisó la secretaria de Salud.

Remdesivir reduce riesgo de mortalidad por Covid

A finales de junio, la biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences Inc aseguró que el remdesivir redujo las tasas de mortalidad en pacientes hospitalizados por Covid-19 y aumentó la probabilidad de ser dado de alta el día 28 después de un curso de tratamiento de cinco días.

De acuerdo con Gilead, las anteriores conclusiones se produjeron luego de analizar los datos de 98 mil 654 pacientes.

El remdesivir, según la farmaceútica, logró una reducción estadísticamente significativa de 54% y 23% en el riesgo de mortalidad entre los pacientes analizados en dos de los estudios.

¿Remdesivir está aprobado por la Cofepris?

En marzo de este año, el antiviral remdesivir fue autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso de emergencia en pacientes contagiados de Covid-19, por lo que su usu en pacientes que tengan factores de riesgo y hospitalizados se autorizó.

No obstante, para hacer válida su implementación se deberá cumplir con todas las especificaciones, tales como el que la persona haya recibido un diagnóstico confirmatorio de Covid-19, que haya tenido menos de siete días con síntomas, tener al menos uno de los factores de riesgo y comorbilidad como edad, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiaca o respiratoria, y que se encuentre hospitalizada por necesitar oxígeno suplementario.

"El remdesivir no puede suministrarse a pacientes que no se encuentren bajo estos supuestos establecidos por la Cofepris, y su uso está contraindicado en personas que padecen insuficiencia o deficiencia renal", explicó la Cofepris.

Cofepris alerta falsificación del Remdesivir

Debido a su implementación, este lunes la Cofepris emitió una alerta sanitaria en la que informó sobre una notificación de la empresa Gilead Sciences que detectó producto falsificado en un hospital privado de Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con la información, este producto fue comprado por internet de forma irregular y presentaba un número de lote fraudulento "representando un riesgo a la salud".

La Cofepris señaló que luego de una evaluación visual del producto, se percataron que las características tampoco correspondían al original, por lo que aconsejaron al personal médico no administrar la sustancia.



Por ello, el órgano regulador recomendó no comprar productos ofertados como remdesivir ya que no cuentan con los permisos de comercialización correspondientes y su venta irregular constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

Con información de EFE.