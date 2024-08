¿Qué es la apnea del sueño? La enfermedad por la que Arath de la Torre debe dormir con oxígeno

La hora de dormir de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos se ha vuelto tema de conversación entre los espectadores del reality show, pues el actor padece apnea del sueño y debe dormir con una máquina llamada CPAP que le administra oxígeno.

Desde 2018, Arath de la Torre ha enfrentado diversos rumores sobre la enfermedad que padece pues, en cuanto se dio a conocer la noticia, se decía que era algo “mortal”, pese a que la enfermedad, según afirmó el actor, se controla con la máquina.

Otras de las utilidades de la máquina CPAP consisten en que al inyectar aire, las personas dejan de roncar, síntoma que, de acuerdo con Arath de la Torre, puede identificar la apnea del sueño.

¿Qué es la apnea del sueño?

La Clínica Mayo informa que la apnea del sueño es un trastorno “potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidas veces”. Esta enfermedad se divide en tres tipos:

Apnea obstructiva del sueño (AOS): este es el trastorno más común, ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean el flujo de aire a los pulmones

Apnea central del sueño: el cerebro no envía señales correctas a los músculos que controlan la respiración

Apnea central del sueño surgida durante el tratamiento: este trastorno surge cuando una persona padece AOS y con tratamiento pasa a tener apnea central

¿Cuáles son los síntomas de la apnea del sueño?

De acuerdo con la Clínica Mayo, los síntomas más comunes de los dos tipos de apnea del sueño son los siguientes:

Ronquidos fuertes

La respiración se detiene cuando alguien duerme

Despertar con la boca seca

Dolor de cabeza durante las mañanas

Insomnio

Somnolencia excesiva

Dificultad para prestar atención al estar despierto

Irritabilidad

¿Cuáles son las complicaciones de la apnea del sueño?

La Clínica Mayo establece que la apnea obstructiva del sueño puede desarrollar las siguientes complicaciones:

Fatiga, causada porque la apnea del sueño imposibilita un sueño reparador

Hipertensión arterial

Resistencia a la insulina

Diabetes tipo 2

tipo 2 Síndrome metabólico: hipertensión arterial, niveles anormales de colesterol, glucosa sanguínea elevada, aumento en la circunferencia de la cintura

Problemas hepáticos

Por su parte, la apnea central del sueño genera las siguientes complicaciones: