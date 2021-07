Cinco cosas que no sabías de la dislexia, el trastorno que padecía Sammy

La muerte de Sammy Pérez tuvo gran impacto entre los mexicanos, ya que conquistó a muchos con su capacidad involuntaria para hacer reír a cualquiera.

El comediante saltó a la fama luego de aparecer como parte del público en el programa el Calabozo y más tarde trabajando de la mano de Eugenio Derbez.

Una de las cosas que caracterizaba al actor de 55 años que falleció este viernes por complicaciones del Covid-19, era su dificultad para hablar.

En un principio se le atribuía a una discapacidad cognitiva con retraso intelectual, pero su familia lo negó al asegurar que padecía dislexia.

La condición de Sammy no fue ningún impedimento para que sobresaliera y cumpliera sus sueños en la pantalla chica e incluso llegar a Hollywood con su participación en "No se aceptan devoluciones", aunque hubo celebridades como Galilea Montijo y Roxana Castellanos que fueron fuertemente criticadas luego de realizar un sketch donde el comediante fue su blanco de burlas.

¿Qué es la dislexia?

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta al paciente su capacidad para hablar, escribir y leer, señala el profesor de Anatomía y Radiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, Jack deGroot, en su libro "Neuroanatomía Correlativa".

Es importante acudir con un especialista y comenzar con un tratamiento, ya que la persona que lo padece puede sufrir presión social al ser considerado como alguien "tonto".

La dislexia se puede detectar desde la infancia- cuando la persona empieza con el aprendizaje de la lectura y escritura- y algunos de los focos de alerta son:

Dificultad para aprender a leer.

Problemas de comprensión.

Dificultad para comprender instrucciones rápidamente.

Problemas para pronunciar palabras desconocidas.

Dificultad para aprender a escribir.

Mala ortografía.

Dificultad en aspectos matrices.

Causas de la dislexia

A través de los años, se han realizado varios estudios para saber qué es lo que causa que una persona tenga dislexia; sin embargo, se tienen varias respuestas al respecto.

El trastorno tiene un origen neurobiológico, con una importante carga hereditaria, ya que en la mayoría de los casos, las personas con dislexia, cuentan con antecedentes familiares que tuvieron dificultad del aprendizaje.

En resumen, las causas de la dislexia corresponderían a "la disfuncionalidad de alguna región o regiones cerebrales implicadas en la ejecución de la lecto-escritura", explica la Asociación Internacional de Dislexia.

Lo que no sabías de la dislexia

La gente que padece dislexia es, en muchas ocasiones, blanco de burlas e incluso rechazo, ya que es difícil que las personas logren comprender de qué trata este trastorno.

Por esta razón te compartimos cinco datos para comprender más a quienes viven con este déficit en sus habilidades para leer y escribir.

1) La dislexia no es una enfermedad como muchos lo describen, se trata de un trastorno en el aprendizaje que no se cura, solo es posible mejorarlo si se detecta a tiempo y siempre con apoyo de un especialista.

2) Una persona puede tener dislexia sin importar la cantidad de idiomas que hable, incluso hay casos donde la dislexia se da en un idioma y en otro no, lo que explican los expertos, que esto tiene que ver, además de otros factores, con la manera en que se enseña y aprende.

3) La persona con dislexia no es más o menos inteligente que el que no la padece, ya que su hemisferio derecho se encuentra bien desarrollado y tiene habilidades cognitivas como cualquiera. Aunque es una realidad que su desempeño académico se podría ver afectado si no se detecta a tiempo.

4) La dislexia no solo se da en los niños, ya que de no ser diagnosticada a tiempo y comenzar con un tratamiento, la persona puede tener las mismas dificultades en el aprendizaje hasta la edad adulta.

5) Cada 8 de octubre se celebra el Día Mundial de la Dislexia, el cual fue establecido con el fin de crear conciencia sobre este trastorno del aprendizaje, ya que es importante que la gente logre comprender aquellas dificultades a la que se enfrenta la persona con dislexia de manera personal y social.

En 2018, México registró que poco más de 580 mil personas de cinco a 17 años presentaban alguna discapacidad, según datos revelados en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).

Los resultados de la ENADID mostraron que actividades como aprender, recordar o concentrarse (40.1 por ciento), ver (aunque use lentes) (32.6 por ciento) y hablar o comunicarse (30.2 por ciento) son las de mayor prevalencia de discapacidad en este grupo de edad, mientras que escuchar (aunque use aparato auditivo) (11.3 por ciento) y actividades motrices como mover o usar brazos omanos (10.9 por ciento) son las actividades menos declaradas.