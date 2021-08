Christina Applegate tiene esclerosis múltiple; ¿qué es y que le pasa a quienes la padecen?

La actriz Christina Applegate sorprendió hoy a propios y extraños luego de que revelara que padece esclerosis múltiple.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que la celebridad estadounidense dio a conocer que desde hace algunos meses fue diagnosticada con dicha enfermedad la cual ha cambiado su vida, sin embargo, aseguró que ha sido apoyada por muchas personas que también sufren este padecimiento.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021 As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Además de ella, la actriz Selma Blair, quien incluso trabajó con Applegate y Cameron Diaz en la película "La cosa más dulce" también la padece pero ¿qué es y que significa tener esta enfermedad?

Esclerosis múltiple y sus causas

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa progresiva del sistema nervioso central.

Se produce a consecuencia de la destrucción de la mielina, una funda protectora que rodea las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Este daño a la mielina interrumpe la transmisión entre las neuronas interfiriendo la comunicación entre el cerebro y otras partes del cuerpo.

Al interrumpir la comunicación corporal esto causa una grave pérdida de la motricidad y de las habilidades cognitivas.

¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis?

Los síntomas, la gravedad y la duración pueden variar según la persona pero en general los primeros síntomas de la esclerosis incluyen: pérdida de la visión, visión borrosa o visión doble. Debilidad muscular en una o más extremidades. Cosquilleo o entumecimiento de los brazos, piernas, tronco del cuerpo o la cara.

Esto pasa con las personas que sufren esclerosis

Las personas pueden sufrir dificultad para caminar, calambres, debilidad muscular, espasmos musculares, incapacidad para cambiar de movimiento rápidamente, movimientos involuntarios, problemas de coordinación o rigidez muscular.

Fatiga, intolerancia al calor, mareos, poco equilibrio o vértigo. Dificultad en el habla o habla mal articulada, dificultad para pensar y comprender. Además de problemas en su salud mental como depresión y ansiedad.

Tratamiento de la esclerosis múltiple

El tratamiento consiste en inmunosupresores, donde la fisioterapia y los medicamentos que inhiben el sistema inmunológico pueden aliviar los síntomas y reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad, sin embargo, hasta el momento no hay una cura para esta enfermedad.

Los objetivos del tratamiento de la EM están enfocados a reducir la frecuencia, la gravedad y la duración de las recaídas, así mejorar los síntomas y restablecer la funcionalidad.

Esta enfermedad afecta a 2.5 millones de personas en el mundo, principalmente a mujeres entre los 20 y 40 años, siendo la principal causa de discapacidad en este sector de la población. En México se estima que entre 11 y 20 de cada 100 mil habitantes sufren de esclerosis múltiple.