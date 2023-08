¿Qué es la osteoartritis? La enfermedad que podrían sufrir mil millones de personas en 2050

Mantener un cuerpo saludable se traduce en disfrutar de una mejor calidad de vida, sin embargo, las personas adultas suelen argumentar que el trabajo y las ocupaciones de la vida cotidiana dificultan tener tiempo libre para cocinar saludablemente y ejercitarse.

Una vida sendentaria puede traer problemas de salud graves que, a la larga, aumentan las posibilidades de convertirse en enfermedades crónicas como diabétes, hipertención o padecimientos cardiovasculares.

El lunes pasado, The Lancet Rheumatology publicó un estudio que pronostica que para 2050, en el mundo habrán mil millones de personas con osteoartritis.

De acuerdo con una investigación realizada en conjunto con The Institute for Health Metrics and Evaluation, 15 por ciento de la población del mundo, que tiene más de 30 años sufre osteoartritis.

La institución que se ha dedicado a analizar este padecimiento durante 30 años en más de 200 países, revela datos de la evolución de esta enfermedad, por ejemplo, en 1990, 256 millones de personas la padecían; en 2020, el número aumentó a 595 millones de personas.

¿Qué es la osteoartritis?

La osteoartritis es un tipo de artritis muy común que afecta a más mujeres que hombres; en 2020, el 61 por ciento de los casos de fueron en mujeres, mientras que en hombres fue de 39 por ciento.

Las zonas del cuerpo más comunes donde se presenta la osteoartritis son las manos, rodillas, caderas y la columna. Uno de las condiciones que pueden detonar la enfermedad son el sobrepeso y la obesidad.

Los adultos mayores con obesidad son más propensos a padecer osteoartritis. l Foto: EFE

La Secretaría de Salud en México indica que la enfermedad se presenta cuando el cartílago se rompe o desgasta y los huesos rozan uno contra el otro, condición que genera hinchazón, dolor y pérdida de movimiento en la articulaciones.

Los sintomas pueden controlarse con medicamentos analgésicos y antiinflamatorios, así como utilizar compresas frías en las zonas afectadas, además, se puede recurrir a la fisioterapia para conseguir más fuerza muscular y recobrar el movimiento de las articulaciones.

En el país, afecta a más del 70 por ciento de los adultos mayores de 70 años con antecedentes familiares de la enfermedad, obesidad y lesiones de articulaciones anteriores.

Prevenir la obesidad podría reducir los casos

El estudio "Carga global, regional y nacional de osteoartritis, 1990-2020 y proyecciones hasta 2050 (...)" descubrió que el aumento considerable de la enfermedad en tan solo tres décadas está relacionado con tres factores: envejecimiento, obesidad y crecimiento de la población.

En la actualidad no hay una cura para la osteoartritis, por lo que los investigadores creen que los esfuerzos de los sistemas de salud se deben concentrar en desarollar estrategias para prevenir la obesidad, lo que podría disminuir el impacto de la enfermedad en un 20 por ciento.

"Actualmente no hay una cura efectiva para la osteoartritis, por lo que es fundamental que nos centremos en estrategias de prevención e intervención temprana", afirmó Jaimie Steinmetz, la autora principal del estudio.

Con información de EFE