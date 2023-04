¿Qué es un váguido? La condición de salud que AMLO sufrió tras contagiarse de Covid-19

Tras varios de días de incertidumbre sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador tras su contagio de Covid-19, la tarde de este miércoles, el mandatario dio un mensaje en su cuenta de Twitter.

AMLO aprovechó para informar sobre los síntomas que presentó, después de contagiarse nuevamente de la enfermedad viral, mientras se encontraba en una gira de trabajo por la Península de Yucatán.

De acuerdo con el presidente de México, el video fue realizado con la finalidad de explicar cuál era su estado de salud, tanto para sus amigos, como para sus adversarios.

"Tengo Covid. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, un cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida, y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos como que me quedé dormido", dijo AMLO.

¿Qué es un vaguido?

Uno de los trascendidos ante la enfermedad de López Obrador, se relacionó con un desmayo y la posibilidad de un infarto como consecuencia del Covid-19, sin embargo, el presidente lo negó.

Lo que sí precisó fue que parte de los primeros malestares que sufrió, mientras se encontraba en Mérida, Yucatán, fue un váguido y una baja de presión arterial.

"Fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión", explicó López Obrador.

Un váguido, según la Real Academia Española, es una sensación de desvanecimiento y turbación con una pérdida del equilibrio.

Algunas condiciones de salud que pueden desencadenar un váguido, de acuerdo con la American Society of Clinical Oncology son:

Presión arterial alta

Problemas cardíacos

Azúcar en sangre baja

Deshidratación

Infección

Enfermedad o lesión en el oído

Según Medline Plus, el váguido es un desmayo, en donde ocurre una pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro, el evento dura un par de minutos y, después, la persona se recupera de forma rápida y completa, aunque es necesario recibir vigilancia médica.