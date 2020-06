¿Medicamento Tocilizumab, posible cura para Covid-19?

México y el mundo se encuentran buscando la cura para el Covid-19, sin embargo, en medio del camino diversos estudios han revelado la posibilidad de que agentes fármacos eviten la propagación del virus, uno de ellos es el Tocilizumab.

De acuerdo al Colegio Americano de Reumatología (ACR, por sus siglas en inglés), el Tocilizumab es un medicamento de tipo biológico que sirve para tratar la inflamación en el cuerpo, se ocupa principalmente para la artritis reumatoide y la ideática.

El colegio especializado en el estudio de enfermedades musculoesqueléticas y articulares explicó que este remedio se administra de manera mensual por medio de infusión intravenosa, con el objetivo de que la absorción sea más rápida y efectiva a través del flujo sanguíneo.

A pesar de que el Tocilizumab no ha sido aprobado, diversos estudios y ensayos clínicos al rededor del mundo han propuesto el medicamento para combatir la "tormenta de citocinas" -caracterizada por una reacción inflamatoria descontrolada del organismo- que presentan enfermos graves de Covid-19.

La "tormenta de citocinas" es una peligrosa reacción del sistema inmunológico donde las citocinas, moléculas que desatan una cascada de señales a las células para activar una respuesta en contra del virus y bacterias, atacan a múltiples órganos, influyendo pulmones e hígado, y puede causar la muerte.

Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Zhejiang y Pekín estableció que bloquear las señales de transducción de la Interleucina-6 (IL-6), un agente dentro de este síndrome de liberación de citocinas, podría construir un nuevo método para el tratamiento de pacientes graves con el Covid-19.

Investigadores indicaron que el Tocilizumab puede bloquear eficazmente la vía de transducción de señales de IL-6, y por lo tanto -señalaron- podría ser probable que se convierta en un medicamento eficaz para pacientes graves con el virus, pues interfiere con el receptor en las células y la respuesta inflamatoria baja.

"A partir del análisis del posible mecanismo de Covid-19 y datos clínicos de muestras pequeñas, el Tocilizumab tienen buena eficacia. Desde un punto de vista fármaco-economico, sugerimos que se debe utilizar en pacientes en estado crítico con IL-6 significativamente elevada".

En marzo, la Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su siglas en inglés) dio la aprobación para que la compañía farmacéutica Roche probara el medicamento en personas graves con Covid-19.

Sin embargo, la respuesta positiva varia, pues en el Centro de cáncer Gustave Roussy, en Francia, los médicos trataron con toca a una persona, pero no mostró mejoría con el medicamento.

En abril, el grupo hospitalario de París AP-HP anunció que el Tocilizumab reducía "significativamente" el riesgo de morir o de ir a cuidados intensivos entre los pacientes de Covid-19 en estado grave, pero sin datos cifrados ni publicación del estudio.

Una comunicación prematura, según los expertos del comité de supervisión, que dimitieron en bloque.

Incluso en caso de éxito, el elevado coste de estos biomedicamentos y su administración por vía intravenosa son obstáculos a su generalización.

Cabe resaltar que debido a los resultados arrojados por diversos estudios, personal médico de México solicitó a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) que desbloquee las restricciones aduanales para liberar el Tocilizumab.

"No existe evidencia sobre efectividad"

En México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, advirtió que "no existe el nivel de evidencia científica derivado de estudios comparativos como para considerar al Tocilizumab como un estándar de tratamiento para Covid-19, por más que haya personas que lo hayan utilizado y han tenido una buena recuperación".

Hugo López-Gatell adelantó que la buena noticia es que su importación se reanudará en el país, luego de conflictos por la falta de traducción en el etiquetado de este medicamento.

"Cualquiera que se haya quedado con la idea de que Cofepris lo está obstaculizando sepa que no es el caso. Si ha contribuido a propagar esta noticia, que es falsa, le suplicamos muy atentamente que haga lo propio, que desmienta esta desinformación", agregó.

López-Gatell pidió no quedarse con una impresión de que Cofepris por "negligencia, capricho o la razón que sea, no quería que se importara el producto y lo había bloqueado, ya que esto no es cierto".

Y añadió que luego de una reunión con autoridades sanitarias, el titular de la Cofepris, José Novelo Baeza, "ha sido muy proactivo precisamente en facilitar el proceso de importación porque una de las restricciones era que la etiqueta no estaba traducida al español, que podría parecer una trivialidad, pero no lo es, es uno de los elementos estándares de las buenas prácticas de regulación".

Detalló que este medicamento interviene con el proceso de inflamación, pues explicó que hay una sustancia que es parte del sistema de inflamación que se llama Interleucina-6, la cual se descubrió que al bloquear su acción, se interfiere con el receptor en las células y la respuesta inflamatoria baja.

