Estos países ya están vacunando a menores contra el Covid

El proceso de vacunación contra el Covid-19 se encuentra avanzando en varios países y la mayoría de su población ya han sido vacunados, con al menos, una dosis.

La situación en nuestro país también tiene una situación favorable, de acuerdo con datos de la Secretaria de Salud se han aplicado más de 69 millones de dosis, además el portal statista indicó que, aproximadamente, el 50% de la población mexicana ya cuenta con una de dos vacunas.

Sin embargo, en este porcentaje todavía no se encuentran los niños, debido a que en el país no se ha iniciado la vacunación en los menores de edad. Si bien la aplicación para personas de entre 12 y 17 años ya fue aprobada hace unos meses por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en casos de emergencia, aún no se ha optado por aplicarla a este sector de la población.

Salud Descubren nuevas pistas del síndrome inflamatorio en niños que tuvieron Covid-19

Aunque, en otros países la situación es muy distinta y ya están aplicando la vacuna contra Covid-19 al sector infantil. Una de las primeras naciones en vacunar a los jóvenes de entre 12 a 15 años fue Estados Unidos. De acuerdo con Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del país vecino recomiendan que a los menores se les aplique la vacuna de Pfizer-BioNTech.

También en Francia ya están aplicando la vacuna a los jóvenes de 12 a 17 años, en junio se inicio con la vacunación con el bilógico BioNTech-Pfizer, pero de igual manera ya está autorizada la Moderna.

Asimismo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 para niños de 12 a 15 años. Así que algunas naciones europeas comenzaron con su aplicación a los menores de edad, entre las cuales se encuentra España, Países Bajos, Alemania e Italia, aunque este último país también está aplicando la Moderna.

Foto: Pexels

Por su parte Suecia solo está aplicando la vacuna a jóvenes de 16 a 18 años y no de 12 a 17, al menos que vivan con personas de alto riesgo o tenga una condición especial.

Australia el mes pasado aprobó la aplicación de forma urgente la vacuna de BioNTech-Pfizer para niños 12 a 16 años.

En Camboya también está permitido vacunar a los jóvenes de 12 a 17 años, incluso El Primer Ministro Hun Sen promovió la vacunación para los menores edad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

No obstante, en algunos países no se ha iniciado la vacunación en menores ya que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es no dar prioridad a este sector de la población debido al que tienen un menor riesgo de desarrollar mayores complicaciones o enfermedades graves.