¿Remdesivir es efectivo contra el Covid-19? Esto es lo que sabemos hasta ahora

En medio de un fuerte cruce de datos en torno al medicamento Remdesivir del laboratorio Gilead Sciences, se está tratando de averiguar si es o no efectivo como cura para el Covid-19, en tanto, el gobierno de México ya inició pláticas desde el 20 de abril pasado con el laboratorio para conocer su efectividad.

Este medicamento no es nuevo, se trata de un eficiente retroviral que se inventó en 2014 como tratamiento para acabar con el virus del ébola en África Occidental y que también tiene efectos positivos para combatir diversos coronavirus como el del SARS o MERS.

Sin embargo, el gobierno chinó afirmó que el retroviral no es efectivo para el actual coronavirus Covid-19 y, en esto coincide la prestigiosa revista inglesa especializada en salud The Lancet; aunque el laboratorio creador de este medicamento, anunció este miércoles que el Remdesivir ha dado resultados positivos para combatir en enfermos de coronavirus.

El doctor Anthony Fauci, epidemiólogo y asesor del presidente Donald Trump avala lo dicho por el laboratorio y afirma que un nuevo estudio clínico muestra que el antiviral Remdesivir tiene un "claro" efecto en el tratamiento de casos severos de COVID-19.

"Los datos muestran que el remdesivir tiene un claro, significativo y positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación" de los enfermos de coronavirus, dijo Fauci en la Casa Blanca. Esto prueba "que una droga puede bloquear este virus", señala el asesor de salud norteamericano.

Este especialista asegura que el remdesivir acelera en un 31% el tiempo de recuperación para pacientes con el nuevo coronavirus, según resultados preliminares del ensayo clínico patrocinado por los Institutos de Salud de los Estados Unidos (NIH) que fueron publicados hoy.

De acuerdo con la agencia AFP, el reporte señala que en comparación con los pacientes que recibieron un placebo, los pacientes tratados con Remdesivir, del laboratorio Gilead, sanaron en 11 días (tiempo medio) en lugar de 15 días, según un comunicado de prensa de los NIH.

Asimismo, indica que es la primera vez que se ha demostrado que un medicamento tiene efecto contra la Covid-19, mal que ha cobrado más de 200 mil vidas en todo el mundo y ha detenido la economía mundial.

El estudio realizado comprende mil 63 pacientes, de 47 sitios en Estados Unidos y otros 21 sitios en Europa y Asia y se trata de la mayor prueba realizada hasta ahora sobre la utilidad del remdesivir con resultados disponibles.

Sin embargo, un resumen de resultados publicado en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada mostró que no hubo resultados positivos en un ensayo más pequeño realizado en China.

La revista médica británica The Lancet publicó este miércoles también que, en un estudio practicado a 237 pacientes en Wuhan, China, los médicos no encontraron efectos positivos tras la administración del medicamento en comparación con un grupo de control de adultos, a excepción de aquellos pacientes que requirieron ventiladores.

Pero el asesor de la Casa Blanca, dijo respecto a este estudio que no era adecuado, pues detalló que la prueba china tuvo que detenerse tempranamente porque no podía reclutar a suficientes personas para alcanzar su objetivo inicial, y muchos expertos consideraron que por su reducido tamaño no permitía obtener conclusiones confiables.

Según el estudio publicado el miércoles por la revista médica The Lancet, contradice las afirmaciones de la farmacéutica estadounidense Gilead y apunta que el medicamento Remdesivir "no tiene ningún beneficio clínico significativo" contra Covid-19.

Este estudio realizado en China expone que "el tratamiento con remdesivir no acelera la curación ni reduce la mortalidad relacionada con Covid-19 respecto a un placebo".

Previamente, Gilead había asegurado que otro ensayo clínico, llevado a cabo con la red de Institutos de Salud Estadounidenses (NIH), había arrojado "resultados positivos".

Sin embargo, los resultados del estudio publicado por The Lancet ya se habían filtrado el 23 de abril, tras la breve publicación por error de su resumen en el sitio web de la OMS, indicó entonces el Financial Times.

"No es el resultado que esperábamos, pero hay que tener en mente que solo pudimos contar con 237 pacientes de un objetivo de 453, puesto que la epidemia ya estaba bajo control en Wuhan, dijo el doctor Bin Cao, principal responsable del estudio, en un comunicado de The Lancet.

Cao estima que "deberían llevarse a cabo otros estudios para determinar si un tratamiento más precoz con remdesivir, a dosis más altas o asociado a otros antivirales o anticuerpos neutralizantes podría ser más eficaz en pacientes aquejados de formas graves" de la covid-19.

El ensayo no mostró ninguna diferencia significativa entre ambos grupos desde el punto de vista de la mejora del estado clínico de los pacientes (21 días de media en el primer grupo frente a 23 en el segundo) ni de la mortalidad (14% frente a 13%) en los 28 días del estudio.

En tanto, el gobierno de México ya demostró interés por conocer el medicamento y se puso en contacto desde el pasado 20 de abril con el laboratorio Gilead, a través del canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para conocer el medicamento.

